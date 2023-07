“Me iba a echar a la guerrilla”, padre de los niños indígenas denunció amenazas por parte del dueño de la avioneta accidentada

El padre de los cuatro niños indígenas que pasaron 40 días en la selva del Guaviare denunció que recibe supuestas presiones por parte del dueño de la avioneta accidentada en donde murieron su esposa y otras dos personas, y lo que dió inició a la ‘Operación Esperanza’.

En una reciente entrevista con La FM, Miller Manuel Ranoque Morales, expresó que el dueño de la avioneta lo amenazó con la guerrilla:

“He sentido mucha presión por parte del señor Fredy Ladino, que en todo lo que él me ha hablado por medio del WhatsApp. La última vez me dijo que me iba a echar a la guerrilla (…) más que todo hablaba que me fuera para el Caquetá, que me está esperando la guerrilla. Era con el fin, creo, para que yo no le hiciera presión para que se diera la reparación de los daños que sufrió mi familia”, dijo Morales al medio mencionado.

Esta declaración fue hecha cuando Morales realizo una demanda para que la aerolínea Avianline Chartres SAS, se hiciera responsable como rol de garante por las muertes de los pasajeros.

Morales demandó a la aerolínea por 1.450 millones de pesos.

El padre de los niños manifestó que la fallecida Magdalena, su compañera sentimental, le advirtió que la avioneta estaba presentando complicaciones antes de partir en el viaje.

«Antes de que sucediera este accidente a las 6 y 30 de la mañana tuve la última conversación por medio telefónico con mi compañera Magdalena, en donde ella me decía ‘nosotros ya estamos dentro de la avioneta, pero es que la avioneta no quiere arrancar. Entonces están haciendo el favor si nos envían unos soldados para que nos ayuden a empujar‘», comentó Morales.

Por último, mencionó que la demanda no es para su beneficio personal sino para velar por sus hijos.

