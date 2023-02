“No es un delincuente”: Padre de hincha del Tolima que agredió a Cataño habló tras el incidente

in

Dayro Montenegro, padre de Alejandro, el hincha que agredió a Daniel Cataño minutos antes de que iniciara el partido entre Deportes Tolima y Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro, habló de lo sucedido en entrevista con Caracol Radio. El hombre ofreció disculpas, defendió a su hijo, reveló amenazas en contra de su familia y expresó que les gustaría reunirse con el jugador antioqueño, entre otras cosas.

“Por cuestión de seguridad no lo tenemos en el hogar, lo tenemos en un sitio reservado por las circunstancias que están pasando”, manifestó del paradero del joven, una vez fue puesto en libertad.

Montenegro dejó claro que él es “un comerciante de la ciudad de Ibagué, no como quieren hacer ver los medios que tengo plata hasta para regalar”. Y pidió mayor claridad a la información que se ha venido dando en los últimos días. “En ningún momento estamos solicitando dinero y eso no ha sucedido”, agregó acerca de los acontecimientos.

“De parte de la familia y de parte propia mía le pedimos mil disculpas a toda la afición del fútbol profesional colombiano, le pido disculpas a la hinchada de Millonarios, a la hinchada del Deportes Tolima, los directivos, al cuerpo técnico, a los jugadores, a la Policía Nacional, que habían montado un operativo muy bueno, pero que por culpa de un error que cometió mi hijo, desafortunadamente se vio manchado”, expresó el comerciante.

Acerca de su hijo, dijo: “Dayro Alejandro Montenegro no es un delincuente como algunos medios y algunas personas lo quieren hacer ver. Tiene 21 años, tiene un hogar conformado con su esposa, estudiante de administración de empresas hace más o menos un año, se retiró porque es un comerciante también, él tiene un almacén de ropa, tiene una venta de cerámica de acuerdo al producto que nosotros manejamos, él es independiente totalmente, ponemos a disposición nuestras hojas de vida si en algún caso tenemos algún antecedente judicial, tanto él como mi persona. Hemos viajado por todo el territorio nacional. Hemos estado en Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay acompañando al Deportes Tolima, y en ningún momento hemos tenido ningún altercado”.

Para Dayro Montenegro, su hijo no debió dejarse provocar del jugador de Millonarios. “Desafortunadamente por error tanto de él como de Daniel Cataño, que sé que es un ser humano y como toda persona se equivocó, por las provocaciones que se hicieron, se cometió el error, no lo voy a discutir, no lo voy a tapar, porque es muy reprochable lo que hizo mi hijo, pero también como toda persona se equivoca y mil disculpas para toda la afición del fútbol colombiano y que estamos a la espera que todo se solucione por el bien de todos”.

Finalmente de las amenazas recibidas en contra de su familia, comentó: “desafortunadamente nosotros hemos tenido amenazas, tanto la familia, incluyendo la esposa, mi persona y el mismo Alejandro. Es la oportunidad de mandarle un saludo a Daniel Cataño, que como todo ser humano que se equivocó, tratemos de bajarle un poco el nivel de agresividad a los aficionados, dependiendo de ellos es que vienen todas las amenazas que nos tienen por redes, también por mala información de algunos periodistas”.

