En videos quedó el angustioso momento en el que un padre lanzó a su bebé desde una ventana de un segundo piso, en medio de un incendio que se propagó rápidamente en un complejo de apartamentos de Nueva Jersey, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades el incendió ocurrió el pasado lunes en la mañana.

Funcionarios señalaron que el fuego rápidamente se intensificó por lo que tomaron la decisión de arrojar al bebé por la ventana, fue atrapado por los bomberos y agentes de la Policía que acudieron al lugar.

Los bomberos también dijeron que el padre saltó de cabeza desde la ventana del segundo piso para escapar del incendio, y su caída fue controlada por los oficiales de la Policía.

Medios locales han afirmado que el niño como el padre sufrieron heridas leves.

NEW: Dramatic video of child and father jumping for their lives from burning apt building in South Brunswick this am. Here from ppl on the scene in my reports tonight @NBCNewYork @SoBrunswickPD pic.twitter.com/fxRbKbY2tZ

— Brian Thompson (@brian4NY) March 7, 2022