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    Padre del presidente Abelardo De La Espriella se recupera satisfactoriamente tras cirugía a corazón abierto en Bogotá

    Abelardo De La Espriella Juris, padre del actual presidente de la República, avanza en su proceso de recuperación

    Publicado por: SoloDuque

    Papá del presidente Abelardo de la Espriella tendrá hoy su reto más difícil será operado a corazón abierto
    Archivo.
    Padre del presidente Abelardo De La Espriella se recupera satisfactoriamente tras cirugía a corazón abierto en Bogotá

    Resumen: El reporte señala que De La Espriella Juris se encuentra en buenas condiciones, evolucionando favorablemente bajo la estricta vigilancia del equipo médico de la institución y en compañía de su núcleo familiar.

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    Minuto30.com .- Abelardo De La Espriella Juris, padre del actual presidente de la República, avanza en su proceso de recuperación luego de ser sometido a una delicada intervención quirúrgica en la ciudad de Bogotá.

    La Presidencia de la República confirmó de manera oficial que la cirugía a corazón abierto, llevada a cabo en las instalaciones de la Fundación Cardioinfantil, culminó de manera exitosa y sin contratiempos.

    El reporte señala que De La Espriella Juris se encuentra en buenas condiciones, evolucionando favorablemente bajo la estricta vigilancia del equipo médico de la institución y en compañía de su núcleo familiar.

    Tras superar el complejo procedimiento, el abogado celebró la vida y elevó un mensaje de profundo agradecimiento a Dios, así como a los especialistas encargados de su cuidado.

    Desde la Casa de Nariño y el entorno familiar se mantendrá el monitoreo constante sobre su evolución clínica durante los próximos días de recuperación.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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