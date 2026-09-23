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Resumen: El reporte señala que De La Espriella Juris se encuentra en buenas condiciones, evolucionando favorablemente bajo la estricta vigilancia del equipo médico de la institución y en compañía de su núcleo familiar.

Padre del presidente Abelardo De La Espriella se recupera satisfactoriamente tras cirugía a corazón abierto en Bogotá

Minuto30.com .- Abelardo De La Espriella Juris, padre del actual presidente de la República, avanza en su proceso de recuperación luego de ser sometido a una delicada intervención quirúrgica en la ciudad de Bogotá.

La Presidencia de la República confirmó de manera oficial que la cirugía a corazón abierto, llevada a cabo en las instalaciones de la Fundación Cardioinfantil, culminó de manera exitosa y sin contratiempos.

El reporte señala que De La Espriella Juris se encuentra en buenas condiciones, evolucionando favorablemente bajo la estricta vigilancia del equipo médico de la institución y en compañía de su núcleo familiar.

Tras superar el complejo procedimiento, el abogado celebró la vida y elevó un mensaje de profundo agradecimiento a Dios, así como a los especialistas encargados de su cuidado.

Desde la Casa de Nariño y el entorno familiar se mantendrá el monitoreo constante sobre su evolución clínica durante los próximos días de recuperación.