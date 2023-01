“Petro tiene hijos, que se dé una seguridad a los empresarios”: padre del menor asesinado en Bogotá

in

Un lamentable inicio de año para la familia del pequeño Anthony Rojas, quien fue sorprendido por un ataque sicarial en la Av. Boyacá con calle 116. Este lunes, 2 de enero, el niño de 7 años recibió santa sepultura a las afueras de Bogotá.

”El llamado más que a la Policía es a concientizarnos como humanos, el presidente Petro tiene hijos, Claudia igual, yo pienso que se debe mirar el sistema constitucional para que se dé una seguridad a los empresarios”, dijo el padre del menor.

Además agregó: “Que se tenga un mínimo de respeto, mi papel como ciudadano es acudir al estado, hasta hoy me di cuenta que tenía amenazas, soy un hombre trabajador, vengo de un pueblo y de un campo, todo me lo gané con trabajo, le pido al estado que me garantice la vida, de la teoría se pase a la práctica”.

El niño falleció en la clínica Shaio, a causa de la gravedad de sus heridas, a las 3:00 a.m. del sábado después del atentado.

Las autoridades ofrecen hasta $20 millones por información para identificar y capturar a los delincuentes que cometieron este acto delictivo.

