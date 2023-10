VIDEO. “Hay que condenar el salvajismo”: padre de la colombiana Ivonne Rubio lloró a su hija asesinada en Israel

in

Con la voz entrecortada y su rostro que reflejaba el dolor, el padre de la colombiana Ivonne Rubio, Julio Rubio, quien fue asesinada el sábado (7 de octubre) durante la masacre por parte de milicianos del movimiento islamista Hamás en un festival de música electrónica en el sur de Israel, le dio el último adiós.

La colombiana-israelí de 26 años le habría dado a conocer a su padre el mismo sábado que estaba en medio de la guerra, sin embargo, cuatro días después del ataque se dio a conocer la muerte de la joven.

«Es terrorismo, no hay con quien hablar, con el terrorismo no se habla, no hay diálogo con el terrorismo (…) Yo sé que mi hija es una héroe, y esta allí como una héroe, ella dio su vida como los soldados que fallecieron o también los policías, todos los que murieron allí son héroes de Israel», precisó Julio César Rubio mientras que velaban el cuerpo de su hija.

El padre de la colombiana Ivonne Rubio habló en el entierro

Petro: Este es el doloroso velorio de nuestra hermana patriota Ivonne Rubio. Los terroristas de Hamás la asesinaron y usted ha sido incapaz de rechazarlo. Ya ni esperamos ese rechazo.

A su entierro asistieron familiares y amigos de su pareja Antonio Macías Montaño, padre de una niña de seis años y también colombiano, cuyo paradero aún se desconoce.

