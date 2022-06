in

En redes sociales se hizo viral un video de cómo un padre de familia le da una lección a su hijo por burlarse de que uno de sus compañeros fuera a la escuela con tenis no originales, por lo que lo envió en chanclas al colegio.

A través de TikTok comenzó a circular un video en el sale un padre molesto por el comportamiento de su hijo. En las imágenes el señor le dice a su hijo, de nombre Jorge, que tendrá que aprender a respetar a todas las personas con esta lección.

“Resulta que mi hijo se está burlando de su compañero por traer tenis ‘piratas’, entonces ya lo voy a mandar toda la semana en chanclas para que aprenda, para que vea que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades”, dice el padre en el video.

De acuerdo con lo expresado por el padre en el video, pidió permiso a los directivos del colegio para poderlo grabar dentro de la institución.

“Yo vine desde abajo, yo te he platicado, y no es que seamos millonarios, mijo, pero ya nos cambió la vida para bien. Será por el esfuerzo, será por la suerte, constancia, lo que tú quieras, pero que tú y yo tengamos para comer, para comprar cosas originales, para traer un centavo en la bolsa, no te debe de hacer sentir mejor o superior a otras personas. Ni tampoco estas sandalias deben de hacerte sentir menor o superior”, le manifestó el padre a su hijo.

Padre castiga a su hijo por burlarse de compañero