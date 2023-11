VIDEO. ¡Terrible!: padre abusó de sus tres hijas de 3, 6 y 9 años, terminó fugándose

in

Un centro de salud dio a conocer el caso indígnate en donde un padre abusó de sus hijas menores de edad en Bogotá.

La madre denunció que sus tres hijas de 3, 6 y 9 años habrían sido abusadas sexualmente por su padre.

La familia relató al Ojo de la Noche, que la mayor de las niñas, le contó la situación a su abuela materna.

“Ellas me dijeron que no querían quedarse con el papá porque él llegaba borracho, entonces yo le pregunté que por qué, y ahí ella me respondió que el papá la violaba”, narró la abuela.

El padre abusó de las menores desde el 14 de noviembre, cuando su madre las dejaba a su cargó mientras ella trabajaba.

La madre y la abuela denunciaron el caso al CAI de la Policía; quienes después de las diligencias detuvieron al sospechoso.

Sin embargo, horas después los uniformados liberaron al presunto abusador por ausencia de pruebas.

Tras el indignante hecho, la madre llevó a sus hijas a un hospital para realizarles pruebas.

En donde los resultados fueron positivos para las tres menores. La madre volvió a pedir a las autoridades que capturaron al sujeto.

Mientras tanto, las menores se encuentran en compañía del ICBF.

