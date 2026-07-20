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    El Pacto Histórico le da la presidencia del Senado al Centro Democrático en cabeza de Honorio Henríquez

    Petrismo y Uribismo hicieron causa común

    Publicado por: SoloDuque

    honorio henriquez
    El Pacto Histórico le da la presidencia del Senado al Centro Democrático en cabeza de Honorio Henríquez

    Resumen: Esta sorpresiva convergencia de fuerzas le asegura a Henríquez el control de la agenda legislativa en el inicio del nuevo periodo parlamentario, dejando un mensaje claro sobre la independencia del Legislativo de cara al inicio del nuevo mandato presidencial.

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    En una de las jornadas parlamentarias más sorpresivas de los últimos años, el Congreso de la República vivió una verdadera puja de poder en la instalación de las nuevas sesiones de la corporación. Pasadas las 11:00 de la noche de este 20 de julio, la plenaria del Senado definió a su nuevo presidente en medio de una jugada política que dejó perplejos a más de uno.

    El senadores Honorio Henríquez se quedó con la máxima dignidad de la cámara alta gracias a una alianza «impensable»: el respaldo conjunto entre dos sectores históricamente antagónicos, el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

    Votación apretada y derrota para el gobierno electo

    La contienda estuvo marcada por una profunda división en las bancadas y el pulso por la gobernabilidad del Congreso. El gran damnificado de la noche fue el senador Alfredo Deluque, quien figuraba como el candidato apoyado abiertamente por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

    Tras el conteo de los 102 senadores presentes en el recinto, la votación oficial cerró de la siguiente manera:

    Honorio Henríquez: 56 votos (Ganador)

    Alfredo Deluque: 45 votos

    Voto en blanco: 1 voto

    La unión de los extremos políticos

    Lo que parecía improbable terminó concretándose en los pasillos del Capitolio Nacional. Senadores afines al petrismo y la bancada fundada por Álvaro Uribe hicieron causa común para restarle fuerza a las pretensiones de la coalición que respaldaba al electo mandatario De la Espriella.

    Esta sorpresiva convergencia de fuerzas le asegura a Henríquez y al CD el control de la agenda legislativa en el inicio del nuevo periodo parlamentario, dejando un mensaje claro sobre la independencia del Legislativo de cara al inicio del nuevo mandato presidencial.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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