Este fue el pacto entre el Gobierno y EPM para el encendido de Hidroituango

El alcalde Daniel Quintero Calle anunció que se llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional para garantizar un encendido seguro de Hidroituango, lo que permitirá que EPM realice todas las pruebas necesarias para que la central genere energía sin poner en riesgo a la ciudadanía y se determine la necesidad de hacer una evacuación preventiva el día de la puesta en funcionamiento del megaproyecto de algunas zonas específicas del corregimiento de Puerto Valdivia, solo en caso de que se requiera.

«Hemos logrado con el Gobierno Nacional un acuerdo para garantizar el encendido seguro de Hidroituango. Es una gran noticia. Nos deja muy tranquilos. Yo particularmente no quiero encender Hidroituango si no está 100 % segura. Recuerden que nosotros fuimos los que hicimos las denuncias cuando antes EPM ocultaba información y ahora hacemos todo lo contrario. Por primera vez EPM muestra toda la información dice: necesitamos estos tiempos, necesitamos eventualmente poder hacer estas evacuaciones preventivas, no queremos hacer ninguna prueba con riesgo y por eso todas las decisiones que estamos tomando precisamente van a permitir ese encendido seguro», explicó el mandatario distrital.

Desde hace cuatro meses avanzan diferentes tipos de pruebas como parte del proceso para realizar el encendido. Además, el macizo ya cuenta con 3.000 sensores para monitorear vibraciones, las cuales son normales como parte del funcionamiento de una central de este tipo.

Asimismo, se aclaró que el río Cauca, aguas abajo del proyecto, no aumentará su caudal como consecuencia del inicio de generación de energía en Hidroituango.

«Nosotros reconocemos la historia de esta represa y no solo eso, sino que EPM por primera vez en la historia presenta toda la información necesaria a todos los entes y todos los órganos del PMU y esa es además información pública. Llevamos tres años trabajando muy bien. Llevamos cuatro meses ya de pruebas. Cada prueba nos indica que lo que hemos hecho está muy bien», agregó el alcalde.

De acuerdo con el desarrollo de todas las pruebas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades y el correcto funcionamiento del proyecto, se determinará el momento para realizar el encendido seguro de la central Hidroeléctrica.