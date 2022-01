¡Le trasplantaron un corazón de cerdo! ¿Usted lo aceptaría?

David Bennett, estadounidense de 57 años, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado.

El trasplante de corazón se consideraba como la última esperanza de vida de Bennett, que tiene una enfermedad cardíaca terminal, debido a que los médicos consideraban que no era apto para una cirugía tradicional o una bomba de corazón artificial.

El procedimiento, llamado xenotrasplante, fue realizado en el Centro Médico de la Universidad de Maryland con un permiso especial otorgado por las autoridades de salud de Estados Unidos.

Después de cuatro días de la cirugía Bennett se encuentra bien, pero no se tiene certeza de las posibilidades de supervivencia a largo plazo luego del trasplante de corazón de cerdo.

De acuerdo con un comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, el cirujano Bartley Griffith afirmó que la operación pone a la medicina un paso más cerca de resolver la crisis de escasez de órganos.

Dr. Bartley Griffith provides patient insights after historic first successful transplant of porcine heart into adult human. https://t.co/h2GsyFC4t2 #pigheart #xenotransplant pic.twitter.com/TLBS7kyZfM

— University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) January 11, 2022