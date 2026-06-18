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Resumen: La EPS Coosalud se niega a efectuar el traslado a una institución médica de mayor complejidad, un paso indispensable para que el paciente pueda ser sometido a la intervención de tórax que requiere.

Denuncia URGENTE: Vida de paciente en riesgo por negativa de EPS Coosalud para autorizar traslado vital

Minuto30.com .- El señor Jhobanny Alberto Rua López, de 46 años, se encuentra en una situación médica crítica. Actualmente hospitalizado en la Clínica del Prado, el paciente requiere con urgencia una cirugía de tórax para salvar su vida. Sin embargo, su familia denuncia graves trabas y presunta negligencia por parte de su EPS para autorizar la atención necesaria.

Barreras administrativas y respuestas indignantes

El principal obstáculo para la salud del paciente radica en la gestión de su Entidad Promotora de Salud.

La EPS Coosalud se niega a efectuar el traslado a una institución médica de mayor complejidad, un paso indispensable para que el paciente pueda ser sometido a la intervención de tórax que requiere.

La orden médica de remisión fue emitida desde el pasado 11 de junio, y los días siguen pasando sin soluciones.

Ante la insistencia y desesperación de la familia, representantes de Coosalud les respondieron de manera indolente que «pongan la tutela que sea, que eso ya no sirve», pese a ello la tutela ya fue interpuesta y se está a la espera de la sentencia.

Inacción de las autoridades de control

Buscando una salida legal, los familiares acudieron a las entidades supervisoras, pero el panorama no ha mejorado:

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Se radicó una petición formal ante la Superintendencia de Salud (Supersalud).

La entidad de control respondió que la obligación directa es de Coosalud, pero indicó que si en un plazo de 24 horas no había respuesta, ellos entrarían a revisar el reclamo.

Dicho plazo legal se venció el pasado 14 de junio, y hasta el momento no se ha evidenciado ninguna intervención efectiva que garantice los derechos del paciente.

Un drama humano y familiar

La situación trasciende el plano médico y afecta profundamente a su entorno íntimo. Jhobanny Alberto es la cabeza y el sustento económico de su hogar, teniendo a su cargo a tres hijos y a su pareja, una mujer adulta mayor, que dependen enteramente de él.

El tiempo corre en contra del paciente, y sus allegados hacen un llamado desesperado a las autoridades competentes y a los medios de comunicación para lograr la atención en salud que requiere de urgencia, pues su vida se encuentra en inminente peligro.

La información es publicada a petición expresa de la familia del paciente