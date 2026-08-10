Resumen: A pesar del deseo de regresar a casa para evaluar posibles daños internos, las administraciones de los conjuntos residenciales y los organismos de gestión del riesgo han sido enfáticos en un protocolo vital: no se debe ingresar a las estructuras hasta que no haya una verificación técnica.

¡Paciencia y prevención en Sabaneta! Evacuan varios edificios tras el sismo a la espera de revisión estructural

Minuto30.com .- El inmenso poder del sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país esta mañana puso a prueba los protocolos de emergencia de los habitantes del Valle de Aburrá. En el sur del área metropolitana, el municipio de Sabaneta fue escenario de evacuaciones masivas que destacaron por el civismo y el orden de la comunidad.

Tras el fuerte movimiento telúrico y la activación de las alarmas, cientos de residentes abandonaron sus apartamentos siguiendo las rutas de evacuación, priorizando la vida y acatando las recomendaciones de los organismos de socorro.

Evacuaciones preventivas y en orden

La situación se concentró especialmente en grandes complejos residenciales. Habitantes de edificios reconocidos del municipio como Dublin, Mantis, Saltamontes, Alaia y Mantra, evacuaron de manera organizada hacia los puntos de encuentro establecidos en las calles aledañas.

En una muestra de preparación ciudadana, las familias lograron salir no solo con sus kits de emergencia, sino también acompañados de sus mascotas y, en muchos casos, retirando sus vehículos de los parqueaderos subterráneos para evitar quedar atrapados ante un posible colapso. En las aceras, la comunidad esperó pacientemente a que las administraciones y las autoridades dieran un primer balance.

El llamado a la prudencia: esperar a las aseguradoras

A pesar del deseo de regresar a casa para evaluar posibles daños internos, las administraciones de los conjuntos residenciales y los organismos de gestión del riesgo han sido enfáticos en un protocolo vital: no se debe ingresar a las estructuras hasta que no haya una verificación técnica.

El llamado a los habitantes de Sabaneta y de todo el Valle de Aburrá es claro:

«Si las personas tienen dónde estar un rato (casa de familiares, zonas abiertas seguras o parques), la recomendación es no ingresar al edificio. La aseguradora de la copropiedad es la única entidad idónea que debe realizar la inspección y dar la autorización oficial de habitabilidad».

Este protocolo es fundamental, ya que los ingenieros y peritos de las aseguradoras son quienes pueden determinar si las vigas, columnas o muros de contención sufrieron un estrés estructural invisible para los residentes, lo que representaría un riesgo mortal en caso de que se presente una fuerte réplica.

Por ahora, los bomberos de Sabaneta continúan realizando barridos visuales en los diferentes sectores del municipio, mientras las familias aguardan el visto bueno técnico para retornar con seguridad a sus hogares.