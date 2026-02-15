Foto del rescate del tractocamión publicada por Devimed en Redes Sociales

¡Paciencia! Aparatoso accidente en la vía Aeropuerto – Llanogrande afectó la movilidad cerca de 6 horas

Minuto30.com .- Luego de una compleja jornada para la movilidad en Rionegro, se conoció que sobre las 7:30 de la noche fue reabierta la vía T Aeropuerto – Llanogrande. El cierre total se mantenía a la altura del restaurante Marmoleo (km 10+240), donde personal especializado adelantaba maniobras de rescate del vehículo de carga pesada.

A esta hora, el paso se habilita de manera gradual para intentar evacuar la alta congestión vehicular acumulada durante la tarde y noche de este domingo.

El accidente: Seis horas de caos vial

La emergencia se originó a eso de la 1:00 de la tarde, cuando un tractocamión sufrió un percance que terminó involucrando a un vehículo particular y una motocicleta. Las imágenes del siniestro, calificadas como aparatosas por los testigos, obligaron al cierre inmediato del sector para atender a los afectados y asegurar la zona.

Saldo de la emergencia:

Lesionados: Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Vehículos implicados: 1 tractocamión, 1 carro particular y 1 moto.

Tiempo de afectación de la vía: Aproximadamente 6 horas y media.

Recomendaciones para los conductores

Si usted se desplaza hacia el Aeropuerto José María Córdova o hacia el casco urbano de Rionegro, tenga en cuenta:

Paciencia: La fila de vehículos es extensa y el flujo tardará en normalizarse por completo.

Vías alternas: Aunque ya hay paso, se recomienda considerar la vía por Guarne o la variante si su destino lo permite.

Precaución: Debido a las maniobras recientes y el pavimento, transite con cuidado por el kilómetro 10.