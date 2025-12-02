Minuto30
    Pablo Repetto ya es el técnico de Independiente Santa Fe
    ¡Alerta de notición! Independiente Santa Fe confirma a Pablo Repetto como su nuevo director técnico para la temporada 2026. Foto: Independiente Santa Fe
    Resumen: Independiente Santa Fe ha anunciado oficialmente a Pablo Repetto como su nuevo director técnico, quien asumirá el cargo al finalizar la Liga BetPlay II-2025 para liderar el proyecto deportivo del equipo a partir de 2026, tras su reciente eliminación del torneo. El estratega uruguayo, con experiencia previa en Atlético Nacional y preferido por la afición sobre otros candidatos como César Farías, tendrá el desafío de reestructurar el plantel y construir un proyecto sólido para devolver al 'León Capitalino' a la disputa de títulos en la próxima temporada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Independiente Santa Fe ha anunciado a Pablo Repetto como su nuevo director técnico, quien tomará las riendas del equipo una vez finalice la Liga BetPlay II-2025.

    El club capitalino, que recientemente confirmó su eliminación de la Liga, apuesta por el estratega uruguayo para liderar el proyecto deportivo a partir de 2026 y reestructurar el plantel con miras a la próxima temporada.

    Repetto, con experiencia reciente en el fútbol colombiano tras dirigir a Atlético Nacional durante la temporada 2024, se impuso en la baraja de candidatos al vencerle el pulso al venezolano César Farías, quien hasta hace poco era el principal opcionado.

    La llegada del uruguayo ha generado un ambiente más favorable entre la hinchada, a diferencia del masivo rechazo que se produjo en redes sociales ante la posible contratación de Farías.

    El ‘León Capitalino’ estaba siendo dirigido de manera interina por Francisco ‘Pacho’ López, quien logró meter al equipo en los cuadrangulares semifinales y mantuvo viva la ilusión de la final.

    No obstante, con la eliminación ya consumada, la directiva se apresuró a confirmar a Repetto, que se ajusta al perfil deseado para la dirección técnica.

    El entrenador uruguayo asume el gran desafío de Independiente Santa Fe tras su eliminación, y tendrá la misión de construir un proyecto sólido que devuelva al equipo a los primeros planos del fútbol colombiano y a la disputa de títulos en 2026.

    La afición espera que Repetto pueda inyectar una nueva dinámica y estilo de juego al plantel.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

