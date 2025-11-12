Independiente Santa Fe sigue en la intensa búsqueda de un director técnico en propiedad para tomar las riendas del equipo una vez finalice la Liga BetPlay II-2025.

Tras la caída de la posible contratación de César Farías, el nombre que ha tomado mayor fuerza en las últimas horas es el del uruguayo Pablo Repetto, extécnico de Atlético Nacional.

Actualmente, el equipo capitalino es dirigido de manera interina por Francisco ‘Pacho’ López, quien a pesar de los altibajos, ha mantenido viva la esperanza de clasificar a los cuadrangulares finales.

Mientras López se enfoca en este objetivo a corto plazo, la dirigencia ha estado activa en la búsqueda de un estratega.

Inicialmente, el principal candidato era el venezolano César Farías. Sin embargo, su inminente llegada generó un rechazo masivo en las redes sociales por parte de la hinchada ‘Cardenal’.

Este descontento, sumado al presunto desagrado expresado por varios jugadores del plantel, habría sido determinante para que los directivos de Santa Fe dieran marcha atrás en la negociación.

¡Con todo, Repetto! Es el principal candidato para ser el nuevo DT de Santa Fe

Con el tema Farías completamente caído, la atención del cuadro bogotano se ha centrado en Pablo Repetto.

El entrenador uruguayo, que dirigió a Atlético Nacional durante la temporada 2024, es el nombre que, según fuentes cercanas al club, tiene las mayores posibilidades de llegar al ‘León Capitalino’.

Repetto se ajustaría al perfil que buscan los directivos y, a diferencia de su antecesor en la lista, su nombre estaría generando un mejor ambiente para asumir el desafío en Santa Fe.

De concretarse su llegada, Repetto asumiría el cargo al término del actual semestre para planificar y dirigir el proyecto deportivo del equipo a partir de 2026.

Más noticias de Deporte