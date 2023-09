Pablo Lima, el adiós de una leyenda tranquila del pádel

Madrid, 21 sep (EFE).- El jugador brasileño Pablo Lima puso el miércoles fin a su carrera en el Master de Madrid, del Circuito Mundial de pádel, y con ello se va una leyenda de la disciplina que conquistó un total de cincuenta títulos en esta competición.

Más allá de esos éxitos, Lima estuvo por un periodo superior a tres años como número uno y ganó dos títulos de Premier Padel en el año 2022. Gran parte de esos logros los consiguió jugando al lado de Fernando Belasteguín, uno de los que quiso acordarse de él tras su último partido.

"Fueron 4 años y medio cumpliendo lo que decíamos, tirándonos de cabeza en cada pelota de cada entrenamiento. Fuimos muy fuertes cuando tuvimos que enfrentar grandes lesiones y disfrutamos mucho de las victorias, pero también de esforzarnos cada día. Han sido 20 años de deportista profesional, pero nada se compara con el mejor triunfo de tu vida…la familia que formaste. Ahí no hay fecha de caducidad, porque serás Padre de Victor toda la vida", señaló en la red social Instagram.

También tuvo un mensaje para él Paquito Navarro: "En 2020 tuve el privilegio de compartir lado de pista junto al gran Pablo Lima. Un referente que marcó una época en nuestro deporte y al que siempre le estaremos agradecidos por su juego y su buen hacer fuera de las pistas".

El reconocimiento también ha llegado por parte de las instituciones, como es el caso de la Federación Internacional de Pádel (FIP) en la figura de su presidente, Luigi Carraro.

"Hay un tipo de emoción muy especial que uno siente cuando se enfrenta a aquellos que son capaces de encender la pasión hasta el punto de convertirse en su símbolo y punto de referencia. Pablo Lima es y ha sido uno de ellos, y no sólo por los éxitos cosechados en las pistas de todo el mundo, sino también y sobre todo por el espíritu con el que ha vestido la camiseta de su país en la Copa del Mundo", señaló.

"Una camiseta con la que ha representado a Brasil, a su Federación y a su pueblo, encarnando a la perfección el alto valor competitivo, la pasión y la pertenencia de su gente. Por eso Pablo ha sido y sigue siendo un gran ejemplo para todos nosotros y para las nuevas generaciones que tendrán la misión de llevar este deporte aún más alto", añadió.

Además de Belastequín y Navarro, otros como Juani Mieres, Agustín Tapia, Ale Galán o Franco Stupaczuk también han compartido pista con el brasileño, que al comienzo del curso anunció que este sería el de su despedida. Sin embargo, los problemas de espalda han acelerado su adiós.

Tras empezar la temporada junto al madrileño Jorge "Coki" Nieto, su último encuentro lo jugó al lado de Agustín Gómez Silingo. En ese choque ambos cayeron contra Ale Galán y Juan Lebrón por un doble 6-3. A la conclusión, el público de la Caja Mágica se puso en pie para dedicarle una sonora y sincera ovación.

"He sido un privilegiado por poder tener una profesión tan bonita. Me voy muy contento, muy satisfecho con lo que hice. Lo que más satisfecho me pone es que siempre respeté este deporte al máximo. Me he entrenado y creo que no podría ser mejor jugador de lo que fui. Ha pasado todo muy rápido pero yo me voy con la conciencia tranquila porque el pádel tiene muy buenos jugadores y muy buen público. Digo adiós dentro de la pista pero espero estar vinculado a este deporte", declaró Lima.

Por: EFE