Pablo Basto Alzate desapareció en Medellín

Resumen: Pablo Basto Alzate, un hombre colombiano de 36 años, fue reportado como desaparecido el 6 de marzo de 2026 en Medellín, Antioquia. Según la información disponible, su sexo es masculino y su identidad de género corresponde a hombre. No se cuenta con un registro en SIRDEC ni con mayores detalles sobre su situación al momento de la desaparición.
Hasta ahora no hay información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba cuando fue visto por última vez. Tampoco se han reportado otras características o circunstancias específicas relacionadas con el momento de su desaparición.
Las autoridades y personas cercanas solicitan a la comunidad que, en caso de tener información que pueda ayudar a ubicar a Pablo Basto Alzate, la comuniquen a las autoridades correspondientes para contribuir con su pronta localización. Cualquier dato puede ser clave para avanzar en la búsqueda.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
