Pablo Andrés Garcés es el nuevo contralor general de Medellín

in

Con 11 votos a favor, Pablo Andrés Garcés fue elegido como el nuevo contralor general de Medellín.

Pablo Andrés Garcés es abogado con especialización en Derecho Administrativo, Civil y Contratación Estatal, así como magíster en Educación y Derechos Humanos.

Garcés se desempeñó como contralor general de Envigado hasta el 31 de diciembre, y ahora asumirá el cargo en Medellín gracias a los votos a favor de los concejales Lucas Cañas, Luis Carlos Hernández, Aura Marleny Giraldo, Fabio Rivera, Juan Felipe Betancur, Carlos Mario Romero, Jaime Cuartas, Simón Pérez, Babinton Flórez, Juan Jiménez Lara y Luis Bernardo Vélez.

En la terna los otros dos candidatos eran Jairo Mesa y José Vidal, quienes no recibieron ningún voto, debido a que los concejales que no eligieron a Garcés, no votaron por ninguno de los aspirantes a la Contraloría General de Medellín.

La elección se da luego de varios baches en el proceso de elección, el cual empezó en septiembre de 2021 pero no había podido dar con el candidato por diferentes investigaciones a aspirantes.

Para leer más noticias de Medellín ingrese aquí.