P de Putrefacto, Petro y Pitufo

Resumen: Escándalos y corrupción en el círculo cercano de Petro: el caso de "Papá Pitufo" es una nueva polémica tras la implicación de su círculo cercano con el contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido como "Papá Pitufo". La trama involucra a altos funcionarios, como el ex director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el líder del Pacto Histórico

Con Petro no hay semana sin escándalo. En ocasiones, con varios simultáneos. En esta, el paseo de Petro al Oriente Medio mientras se agrava la crisis humanitaria del Catatumbo y hay ocho ministros renunciados, la vergonzosa defensa de alias Araña por Otty Patiño, y el inicio del caso de Diego Marín Buitrago, Papá Pitufo, zar del contrabando.

Como tantos otros, el escándalo de Pitufo se inicia en las entrañas del círculo íntimo de Petro. En este caso, como parte de las feroces pugnas internas. Augusto Rodríguez, ex M19 y director de la UNP, en el infame consejo de ministros televisado, refirió una reunión que Xavier Vendrell le habría contado que sostuvieron en España Petro, Benedetti, el mismo catalán y el contrabandista.

Los hechos conocidos más tarde son todos explosivos. Uno, que Pitufo montó una extensa red de corrupción que, como mínimo, alcanzó a varios generales de la Policía, controló parte de la Policía Fiscal y Aduanera y alcanzó a la DIAN. En una interceptación telefónica, uno de los hombres de confianza de Pitufo salpica también al mismo Rodríguez y a Luis Carlos Reyes, actual MinComercio y antes director de la DIAN. En la conversación, el cómplice sostiene que el «man (Rodríguez) fue el que puso a Orejas” (Reyes) [y] es el que puso a Sandra Peláez (ex jefe de la DIAN en Cartagena)”.

Por cierto, es indispensable despejar la duda de si la destitución como director de la DIAN de Jairo Villabona, un reconocido técnico, se debió a que se negó a nombrar en la dirección de aduanas de la entidad a un recomendado desde Presidencia. “Sí hubo un nombre sugerido para la dirección de aduanas por parte de la Presidencia”, afirmó Villabona. ¿Quién fue ese recomendado y quién lo recomendó? ¿Finalmente al “recomendado» lo nombró el nuevo director, Luis Eduardo Llinás? Llinás llega señalado tanto por la divulgación del informe de la UIAF, de la que era director, sobre el software Pegasus, que le costó a Colombia ser suspendido del grupo Egmont, como por acusaciones de tráfico de influencias en el caso de UNGRD. Que Petro nombre investigados, incluso formalmente acusados, no es ya excepción, como prueba la designación de Sanguino como MinTrabajo.

También está probado que la actuación de la Fiscal de Petro ha sido oscura. Apenas llegada al cargo, le quitó el caso al Fiscal que había desarrollado la investigación, en plena audiencia de imputación a Pitufo, e impidió así que le impartieran orden de captura. La Fiscalía no ha mostrado ningún avance en la investigación contra Marín y sus cómplices desde que retiraron al Fiscal original.

Las relaciones de Pitufo con la campaña de Petro se remontan al menos de mayo de 2021, cuando Rodríguez, en ese momento jefe de la precampaña, fue contactado por César Valencia, vinculado a la organización de Marín. Rodríguez le contó a Petro y, según un medio de comunicación, «este le indicó que observara de cerca a los empresarios sin levantar sospechas”. Rodríguez mantuvo reuniones en los meses siguientes con representantes del zar del contrabando. En noviembre de 2021, Petro viajó a Buenaventura en una avioneta gestionada por Valencia.

No hay duda tampoco de que Pitufo se reunió con Petro en campaña. Rodríguez dice que fue en España, Petro sostiene que no. Sin embargo, reconoce que sí se reunió con Marín en otro momento, por intermedio de Daniel García, un miembro del partido Verde e hijo de un ex M19, reunión en la que también estuvo Xavier Vendrell.

Nadie discute tampoco que Pitufo entregó al menos quinientos millones de pesos, como parte de un aporte de tres mil millones, a la campaña de Petro vía Xavier Vendrell. La entrega del dinero se habría producido en una casa de propiedad de la esposa de Marín y fue grabada. En febrero del 2022 alguien le contó a Rodríguez, quien a su vez confirmó la entrega con el propio Pitufo, en una reunión en un bar de Bogotá llamado, nunca mejor nombrado, Clan-destinos.

Como sabía que la entrega del dinero había sido grabada, Rodríguez informó a Petro quien, dice, ordenó devolver el dinero y grabar la devolución, en caso de que el video de la entrega inicial viera la luz. Vendrell dijo también que él ya se había gastado parte del dinero y que un militante del Pacto Histórico se habría apropiado de 50 millones.

Hay muchas preguntas por resolver y el video que dicen que Petro ordenó grabar devolviendo el dinero no se conoce. Pero hay varios puntos indiscutibles: Rodríguez y Vendrell se reunieron con Pitufo y sus intermediarios sabiendo quién era Marín que, para 2021, ya estaba señalado públicamente como contrabandista y, en esa calidad, vinculado al lavado de dinero del narcotráfico. En esas mismas circunstancias se reunió Petro con el mismo Pitufo.

Nadie, ni Petro, ni Rodríguez, ni Vendrell, denunció a Marín o avisó a las autoridades de la entrega y el recibo del dinero. A pesar de que Vendrell confesó haber recibido la plata y haberse quedado parte del mismo, Petro le dio la nacionalidad exprés, el catalán cumplió un papel fundamental en su campaña y sigue siendo muy influyente en el gobierno. Petro nombró en la DIAN y después en el MInComercio a alguien salpicado en los audios de la investigación. La Fiscal de Petro interfirió en la captura del Pitufo…

