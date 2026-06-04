Resumen: El ícono de la música latina Ozuna ha lanzado su nuevo sencillo "Mi Yo De Antes", una propuesta de reggaetón romántico que marca su regreso a una faceta más vulnerable y madura al explorar la transformación personal y la sanación tras superar una relación tóxica. Tras el éxito global de su anterior tema "Una Aventura", este lanzamiento —producido en colaboración con figuras como El Creador Henry y Hi Flow— llega acompañado de un video musical de corte cinematográfico filmado en Puerto Rico, dirigido por Ricardo Rivera y coprotagonizado por la influencer Mia Dio, consolidando la constante evolución artística del puertorriqueño a través de una honesta declaración de desamor.

Ozuna sana heridas y abraza la madurez en su nuevo sencillo: «Mi Yo De Antes»

El multipremiado cantautor puertorriqueño regresa a las raíces del reggaetón romántico con una propuesta íntima que explora el cierre de ciclos y la transformación personal tras el desamor.

El ícono global de la música latina, Ozuna, ha vuelto a encender las plataformas digitales con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado «Mi Yo De Antes». Tras el arrollador éxito de «Una Aventura» —tema que se posicionó en la cima de los charts de Monitor Latino en varios países de Iberoamérica—, el artista puertorriqueño decide bajar las revoluciones de la fiesta para conectar con su faceta más vulnerable, nostálgica y honesta.

En esta nueva entrega, Ozuna fusiona los sonidos clásicos del reggaetón romántico con una letra cargada de madurez emocional. La canción se presenta como una radiografía del proceso de sanación y evolución personal que ocurre tras sobrevivir a una relación tóxica.

Un equipo de primer nivel en la producción

Para dar vida a la atmósfera melódica de «Mi Yo De Antes», el cantautor se rodeó de un equipo de colaboradores habituales y mentes creativas de la industria urbana:

El Creador Henry

J Melodiez

Hi Flow

Tivi Gunz

Juntos lograron equilibrar la emotividad de la interpretación vocal de Ozuna con un ritmo envolvente que promete conectar tanto en la pista de baile como en los momentos de introspección.

«“Mi Yo De Antes” tiene mucha emoción y mucha verdad. Habla de cómo una relación puede cambiar quién eres, cómo te alejas de ti mismo y después miras atrás tratando de entender en qué momento dejaste de ser esa persona», explicó el propio Ozuna sobre el trasfondo de su obra.

Una propuesta cinematográfica desde Puerto Rico

El lanzamiento no llegó solo; vino acompañado de un ambicioso video musical filmado en los paisajes de Puerto Rico. Bajo la dirección de Ricardo Rivera (“Fue Ricky”) y la producción de Vidbly LLC, el clip cuenta con el propio Ozuna como productor ejecutivo.

A diferencia de los videos musicales convencionales, esta pieza audiovisual destaca por su storytelling cinematográfico, el uso de efectos especiales y sutiles toques de comedia para retratar los vaivenes psicológicos de las parejas modernas. La narrativa visual cuenta además con la participación de la reconocida modelo e influencer cubano-estadounidense Mia Dio, quien junto al artista protagoniza una intensa historia de atracción y toxicidad.

Con «Mi Yo De Antes», Ozuna no solo expande su ya histórico catálogo musical, sino que reafirma su capacidad para evolucionar artísticamente, demostrando que la madurez y la vulnerabilidad también son sinónimos de éxito en la música urbana actual.