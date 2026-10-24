Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8

¡Oyeros los tiros! A Alejandro lo mataron a bala en Los Manguitos de Caucasia

Residentes del sector escucharon las detonaciones y tras ello hallaron el cuerpo sin vida del joven de 20 años

Publicado por: SoloDuque

Violenta incursión armada en Caucasia deja un muerto y dos personas desaparecidas
Foto de archivo.
¡Oyeros los tiros! A Alejandro lo mataron a bala en Los Manguitos de Caucasia

Resumen: En las últimas horas, habitantes de la zona rural del municipio de Caucasia alertaron a las autoridades sobre el homicidio con arma de fuego de un ciudadano en el sector conocido como Los Manguitos, en inmediaciones de la invasión Santa Elena.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Minuto30.com .- Un nuevo hecho violento cobró la vida de un joven en el Bajo Cauca antioqueño. En las últimas horas, habitantes de la zona rural del municipio de Caucasia alertaron a las autoridades sobre el homicidio con arma de fuego de un ciudadano en el sector conocido como Los Manguitos, en inmediaciones de la invasión Santa Elena.

De acuerdo con las primeras informaciones suministradas por la comunidad, residentes del sector escucharon las detonaciones y posteriormente hallaron el cuerpo sin vida sobre la vía pública. Al llegar al lugar para verificar la situación, las unidades de policía judicial confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos provocados por proyectil de arma de fuego y fue identificada como Alejandro León Rodríguez, de 20 años de edad.

El personal forense realizó la inspección técnica del cadáver y procedió con el levantamiento para su respectivo traslado a las instalaciones de Medicina Legal. Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el crimen, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas preliminares para establecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

Jamaica se consolida como el destino preferido del Caribe para Latinoamérica de la mano de Wingo y Hoteles Royalton

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.