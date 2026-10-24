Resumen: En las últimas horas, habitantes de la zona rural del municipio de Caucasia alertaron a las autoridades sobre el homicidio con arma de fuego de un ciudadano en el sector conocido como Los Manguitos, en inmediaciones de la invasión Santa Elena.

¡Oyeros los tiros! A Alejandro lo mataron a bala en Los Manguitos de Caucasia

Minuto30.com .- Un nuevo hecho violento cobró la vida de un joven en el Bajo Cauca antioqueño. En las últimas horas, habitantes de la zona rural del municipio de Caucasia alertaron a las autoridades sobre el homicidio con arma de fuego de un ciudadano en el sector conocido como Los Manguitos, en inmediaciones de la invasión Santa Elena.

De acuerdo con las primeras informaciones suministradas por la comunidad, residentes del sector escucharon las detonaciones y posteriormente hallaron el cuerpo sin vida sobre la vía pública. Al llegar al lugar para verificar la situación, las unidades de policía judicial confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos provocados por proyectil de arma de fuego y fue identificada como Alejandro León Rodríguez, de 20 años de edad.

El personal forense realizó la inspección técnica del cadáver y procedió con el levantamiento para su respectivo traslado a las instalaciones de Medicina Legal. Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el crimen, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas preliminares para establecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.