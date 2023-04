«De pronto es así»: Otty Patiño respondió a las declaraciones de «Antonio García» sobre reclutamiento de menores en el ELN

in

El jefe de la delegación del Gobierno que negocia con el ELN, Otty Patiño, respondió ante las polémicas declaraciones que hizo el máximo cabecilla del ELN, alias “Antonio García”, en el qué aseguró que el grupo armado no hace reclutamientos de menores de edad; además de que “las personas se vinculan voluntariamente”al ELN.

“Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes. Si el gobernador Aníbal Gaviria tiene ubicados 12 niños que podrían ser ‘reclutados’ por la guerrilla, le ratificamos que no es el ELN”, dijo García en una declaración.

Frente a esas polémicas declaraciones, Otty Patiño dijo que “De pronto es así, digamos forzosamente, no sé”, no desconociendo de manera directa lo mencionado por García.

El Gobierno tiene planeado iniciar el tercer ciclo de negociación el próximo 2 de mayo en La Habana, Cuba. Se espera que las delegaciones inicien su arribo a la isla el próximo 27 de abril.

