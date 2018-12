Minuto30.com-En las últimas horas otro jugador confirmó su salida de Independiente Medellín.

El ecuatoriano Luis Luna, quien tuvo una mínima figuración en el equipo de Octavio Zambrano, dijo que no regresará en 2019 para seguir bajo la orientación de su compatriota.

“No continuaré en el fútbol colombiano, no tenía la regularidad necesaria”, indicó el volante en entrevista con Radio Súper k-800, del vecino país.

El deportista aseguró que tras dialogar con su familia llegó a la conclusión de que no regresará a la capital antioqueña.

“Conversando con mi familia busco un equipo donde tenga más participación. Todavía no hay ningún club definido”, agregó.

Luna no tiene claro dónde jugará, pero está abierto a escuchar ofertas.

“Escucho rumores como lo de Emelec pero que a mí me haya llamado de Emelec o de Barcelona nadie. Si se da no tendría ningún problema en hacerlo y de la mejor manera. Tuve conversaciones con Carlos (Garcés) porque él quería que yo vaya a jugar dónde el esté pero nadie me ha hecho alguna propuesta o acercamiento, estaría encantado de jugar al lado de él”, concluyó el mediocapista.