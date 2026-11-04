Otro golpe para Brad Pitt: su hija Vivienne elimina legalmente su apellido

Resumen: Vivienne Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, logró que un juez de California le autorice eliminar el apellido paterno. Ya son cuatro los hijos de la expareja que lo hacen.

Una nueva decisión judicial vuelve a poner en evidencia la distancia entre Brad Pitt y varios de sus hijos. Vivienne Jolie, la menor de la expareja que formó con Angelina Jolie, consiguió que un juez de California aprobara su solicitud para eliminar legalmente el apellido paterno de sus documentos de identidad.

Con 18 años, la joven se convirtió en la cuarta de los seis hijos del matrimonio en dar ese paso, después de que Shiloh, Maddox y Zahara también optaran por conservar únicamente el apellido de su madre.

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Un juez de Los Ángeles dio el visto bueno

La decisión fue aprobada el lunes 2 de noviembre de 2026 por un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles. Según se conoció, la solicitud había sido presentada poco después de que Vivienne cumpliera 18 años y alcanzara la mayoría de edad, un requisito que le permitió adelantar el trámite por su propia cuenta, sin necesitar la autorización de sus padres.

En los documentos presentados ante el tribunal, la razón expuesta para pedir el cambio fue descrita con una sola palabra: «personal». Ni Vivienne ni sus representantes han ofrecido públicamente una explicación más detallada sobre los motivos de su decisión.

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Una decisión que no sorprende del todo

El movimiento tampoco resulta completamente inesperado. Vivienne ya había comenzado a usar públicamente el apellido Jolie en 2024, cuando apareció acreditada como Vivienne Jolie en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, una producción en la que colaboró con su madre, Angelina Jolie. En ese momento, su participación en el proyecto fue una de las primeras señales públicas de que había decidido prescindir del apellido paterno en sus actividades profesionales.

El trámite se produce, además, en medio de un distanciamiento familiar que ha acompañado a la expareja desde su separación, anunciada en septiembre de 2016, y que se ha extendido durante años entre disputas judiciales y tensiones relacionadas con la crianza de los hijos.

Ya son cuatro los hijos que se alejan del apellido Pitt

Con la decisión de Vivienne, ya son cuatro los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt que han conseguido retirar legalmente el apellido del actor:

Shiloh Nouvel Jolie: fue la primera. Inició el procedimiento en mayo de 2024, justo cuando cumplió 18 años, y en agosto de ese mismo año un tribunal de Los Ángeles autorizó su solicitud.

fue la primera. Inició el procedimiento en mayo de 2024, justo cuando cumplió 18 años, y en agosto de ese mismo año un tribunal de Los Ángeles autorizó su solicitud. Maddox Chivan Jolie: el primogénito, de 25 años, obtuvo la aprobación judicial en septiembre de 2026. Fue adoptado inicialmente por Angelina Jolie en 2002 y posteriormente por Brad Pitt.

el primogénito, de 25 años, obtuvo la aprobación judicial en septiembre de 2026. Fue adoptado inicialmente por Angelina Jolie en 2002 y posteriormente por Brad Pitt. Zahara Marley Jolie: de 21 años, también logró que la justicia autorizara el cambio de su nombre en septiembre de 2026. Nació en Etiopía, fue adoptada por Jolie en 2005 y ya se había presentado con el apellido de su madre durante una actividad universitaria en Spelman College, en Estados Unidos.

de 21 años, también logró que la justicia autorizara el cambio de su nombre en septiembre de 2026. Nació en Etiopía, fue adoptada por Jolie en 2005 y ya se había presentado con el apellido de su madre durante una actividad universitaria en Spelman College, en Estados Unidos. Vivienne Jolie: la más reciente, con la aprobación del pasado 2 de noviembre.

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Una ruptura que se volvió una de las más largas de Hollywood

Angelina Jolie presentó la solicitud de divorcio de Brad Pitt en 2016. La pareja había comenzado su relación después de conocerse durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith, en 2004, y se casó en agosto de 2014 en Francia. Antes de su matrimonio ya habían formado una familia con seis hijos.

La separación se produjo tras un incidente ocurrido durante un vuelo privado desde Europa hacia Los Ángeles. Jolie presentó posteriormente señalamientos sobre el comportamiento de Pitt durante el viaje, en el que también habrían estado involucrados algunos de sus hijos. El episodio fue objeto de investigaciones del FBI y de las autoridades de protección infantil. La investigación federal no derivó en cargos penales contra el actor y la indagación de protección infantil se cerró sin una conclusión de abuso.

La ruptura dio paso a uno de los procesos de divorcio más prolongados y mediáticos de Hollywood. Aunque en 2019 un juez declaró legalmente solteros a los actores, todavía quedaban pendientes asuntos relacionados con la custodia de los hijos y la división de bienes.

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Seis hijos, tres adoptados y tres biológicos

La expareja tiene seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne. Tres llegaron a la familia mediante adopción y los otros tres son hijos biológicos de los actores. Maddox nació en Camboya y fue adoptado por Jolie en 2002; Pax nació en Vietnam y se incorporó a la familia en 2007; mientras que Zahara nació en Etiopía y fue adoptada en 2005. Shiloh nació en Namibia en 2006, y los mellizos Knox y Vivienne nacieron en Francia en 2008.

Con este nuevo paso, el apellido Pitt desaparece legalmente de los documentos de cuatro de sus seis hijos, una señal más de la distancia que se ha instalado entre el actor y buena parte de su familia.