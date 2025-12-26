«Otro golpe a la educación superior; menos becas, menos oportunidades, más desigualdad»: Santiago Perdomo

Resumen: El concejal recordó que este programa lleva dos décadas funcionando como un motor de ascenso social y excelencia académica

Minuto30.com .- En una enérgica declaración a través de las redes sociales, el concejal de Medellín Santiago Perdomo denunció lo que considera un desmantelamiento sistemático de las oportunidades de estudio en el exterior para los jóvenes colombianos bajo el gobierno de Gustavo Petro, luego de que se conociera la dificil situación que atraviesa el programa de becas de Colfuturo.

Según Santy Perdomo, la decisión de desfinanciar estos apoyos educativos afecta directamente a los profesionales de estratos 3 y 4, quienes históricamente han utilizado este modelo de crédito-beca para especializarse en las mejores universidades del mundo y regresar al país a aplicar sus conocimientos.

20 años de historia en riesgo

El concejal recordó que este programa lleva dos décadas funcionando como un motor de ascenso social y excelencia académica. “Muchos de nuestros jóvenes se han vuelto profesionales importantes y representativos en el mundo gracias a Colfuturo. Acabar con esto es golpear el corazón de la educación superior”, afirmó Perdomo.

Para el corporado, esta medida no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de acciones que, a su juicio, vulneran la institucionalidad del país:

Desfinanciación educativa: El recorte en rubros clave para la formación internacional.

Vulneración de poderes: Referencia al reciente “decretazo” con el que el Ejecutivo se habría saltado al Congreso.

Carga tributaria: El impacto de los nuevos impuestos en el bolsillo de los ciudadanos.

“Hay que recuperar el rumbo”

El tono del concejal no dejó espacio a dudas sobre su postura frente a la administración actual. Perdomo fue enfático en señalar que el país atraviesa una crisis de rumbo: “Este gobierno ya no da espera… no solamente se saltó el Congreso, sino que ahora desfinancia la educación. ¡Qué vergüenza!”.

La denuncia de Perdomo se suma a las voces de diversos sectores académicos que advierten sobre una posible “fuga de cerebros” o, peor aún, el estancamiento de miles de talentos que no cuentan con los recursos propios para costear posgrados en el extranjero sin el apoyo estatal y privado que brindaba Colfuturo.

