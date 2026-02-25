Resumen: El banco explicó que este nuevo cierre de canales es necesario para realizar ajustes profundos que garanticen la estabilidad definitiva.

¡Otro apagón! Bancolombia reconoce que no pudo estabilizar su sistema y suspende servicios esta noche

Minuto30.com .- Lo que parecía ser el fin de una pesadilla financiera para millones de colombianos resultó ser una tregua fallida. Pese a que el pasado martes a las 6:00 a. m. Bancolombia anunció que la situación crítica en sus plataformas había sido superada, la realidad de este miércoles 25 de febrero ha sido muy distinta: el banco más grande de Colombia volvió a fallar.

Ante la persistencia de los errores, la entidad financiera anunció un nuevo apagón total de sus servicios a partir de las 9:00 p. m. de este miércoles, con el objetivo de intentar —una vez más— estabilizar una operación que ha dejado a miles de usuarios en el limbo.

“Fallamos”: La sentida disculpa de Juan Carlos Mora

En un hecho poco común, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, emitió una carta abierta reconociendo la magnitud del desastre tecnológico. Sin rodeos, el directivo pidió disculpas a los clientes que han visto afectada su tranquilidad y sus finanzas.

“Hoy queremos empezar por lo más importante: fallamos a una promesa esencial. La promesa de que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran… Por eso, antes que explicar, queremos decirles gracias por su paciencia y pedirles disculpas, sin excusas”, reza el comunicado firmado por Mora.

Caos en las cuentas: Cobros duplicados y saldos en cero

La crisis, que se originó tras un fallido procedimiento de actualización tecnológica, no solo ha impedido el ingreso a la App y la Sucursal Virtual. Los usuarios han reportado situaciones alarmantes que agravan la desconfianza:

Cobros duplicados en transacciones ya realizadas.

Inconsistencias en los saldos (desaparición de dinero momentánea).

Imposibilidad de realizar pagos en establecimientos comerciales y transferencias por PSE.

¿Qué pasará con el servicio?

El banco explicó que este nuevo cierre de canales es necesario para realizar ajustes profundos que garanticen la estabilidad definitiva.

Sin embargo, para los comerciantes y ciudadanos de a pie, la situación es crítica, especialmente en una semana de alta transaccionalidad.

La Superintendencia Financiera ya monitorea el caso ante las múltiples quejas interpuestas por los clientes que se sienten vulnerados en la administración de su confianza y su dinero.