Gran congestión en la Loma de San José, este lunes 29 de septiembre a las 7:30p p.m. debido al derrame de aceite. Foto: Minuto30.com

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La administración municipal reitera su solicitud de paciencia a todos los ciudadanos que transitan por el área mientras se completan las labores de limpieza y se mitiga el riesgo.

¡Otra vez! Gigantesco taco en Sabaneta: movilidad efectada en la Loma de San José

Minuto30.com .- La Alcaldía de Sabaneta ha emitido un aviso urgente a la comunidad por un derrame de ACPM (combustible diésel) que afecta gravemente la carretera que lleva a la Vereda San José.

El incidente reportado se generó sobre las 6 y 30 de la tarde y ha comprometido tanto la seguridad vial como la movilidad, generando gran congestión en la zona.

Las lluvias además agravan la difícil situación que una vez más vive la Loma de San José.

Respuesta de Equipos de Emergencia

Ante la peligrosidad de la situación, los equipos de Movilidad de Sabaneta y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta (@CBVSabaneta) se han movilizado para coordinar acciones. Su esfuerzo se centra en dos objetivos cruciales:

Garantizar la Seguridad Vial: Neutralizar el ACPM derramado, ya que este combustible vuelve la calzada extremadamente resbaladiza y peligrosa para todo tipo de vehículos.

Agilizar la Movilidad: Trabajar con rapidez para limpiar la vía y normalizar el flujo vehicular en el sector afectado.

La administración municipal reitera su solicitud de paciencia a todos los ciudadanos que transitan por el área mientras se completan las labores de limpieza y se mitiga el riesgo.

Si usted se dirige hacia o desde la Vereda San José, se le recomienda extremar las precauciones.