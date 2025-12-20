Oswaldo Rojas desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Oswaldo Rojas Velasco, de 47 años, desapareció el 18 de diciembre de 2025 en el sector de Laureles, Medellín.

Oswaldo Rojas Velasco, de 47 años, desapareció el 18 de diciembre de 2025 en el sector de Laureles, Medellín.

Presenta una contextura robusta, rostro ovalado y piel morena. Su cabello es corto, ondulado, negro con canas, y sus ojos son negros y de tamaño mediano. Tiene nariz achatada y boca con labios medianos.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color claro, pantaloneta azul y chanclas oscuras.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes