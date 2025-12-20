Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Oswaldo Rojas desapareció en Medellín

    Desapareció el 18 de diciembre de 2025 en el sector de Laureles, Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Oswaldo Rojas desapareció en Medellín

    Resumen: Oswaldo Rojas Velasco, de 47 años, desapareció el 18 de diciembre de 2025 en el sector de Laureles, Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Oswaldo Rojas Velasco, de 47 años, desapareció el 18 de diciembre de 2025 en el sector de Laureles, Medellín.

    Presenta una contextura robusta, rostro ovalado y piel morena. Su cabello es corto, ondulado, negro con canas, y sus ojos son negros y de tamaño mediano. Tiene nariz achatada y boca con labios medianos.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color claro, pantaloneta azul y chanclas oscuras.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.