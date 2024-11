Ospina por Mier: Lorenzo anunció la convocatoria para los dos juegos de eliminatoria

Con David Ospina, guardameta del Atlético Nacional como principal novedad, Néstor Lorenzo anunció los convocados para la fase de clasificatorias de noviembre.

La clasificatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, corresponde a las fechas 11 y 12.

La Selección se concentrará en Buenos Aires, Argentina desde el 8 hasta el 14 de noviembre.

Precisamente será ese día, 14 de noviembre, el grupo viajará a Montevideo para enfrentar a su primer rival.

Ospina por Mier

La ‘tricolor’ se mide a la selección de Uruguay el viernes 15 de noviembre.

Una vez finalizado el encuentro, el combinado nacional viajará a Barranquilla para preparar el partido ante Ecuador.

El juego en Barranquilla será el martes 19 de noviembre en el estadio Metropolitano desde las 6 de la tarde.

Ospina, una de las novedades, llega a la ´tricolor’, luego de tres últimos partidos con Atlético Nacional con un muy buen rendimiento.

Listado de los 27 seleccionados

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Davinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastian Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

