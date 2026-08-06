Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Oslander Granada desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 3 de agosto en el barrio Antonio Nariño y el sector de Guayabal

    Publicado por: Juan Manuel

    OSLANDER GRANADA PEREZ
    Oslander Granada desapareció en Medellín

    Resumen: Oslander Granada Pérez, hombre colombiano de 24 años, fue reportado como desaparecido. Tiene una discapacidad cognitiva y como seña particular presenta una cicatriz en el cuello. Al momento de su desaparición vestía una camiseta tipo polo azul con rayas blancas, jean azul y tenis blancos con franjas verdes marca Adidas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Oslander Granada Pérez, hombre colombiano de 24 años, fue reportado como desaparecido. Tiene una discapacidad cognitiva y como seña particular presenta una cicatriz en el cuello. Al momento de su desaparición vestía una camiseta tipo polo azul con rayas blancas, jean azul y tenis blancos con franjas verdes marca Adidas.

    La desaparición ocurrió el 3 de agosto de 2026 en el barrio Antonio Nariño y el sector de Guayabal, en la ciudad de Medellín, Antioquia. Desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que las autoridades y sus familiares solicitan apoyo de la comunidad para obtener información que permita ubicarlo.

    Debido a su condición y a las circunstancias de la desaparición, es fundamental que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación la comunique de inmediato a las autoridades competentes. La colaboración ciudadana puede ser determinante para facilitar su pronta localización.

    3 BOLETIN OSLANDER GRANADA PEREZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.