Oslander Granada desapareció en Medellín

Resumen: Oslander Granada Pérez, hombre colombiano de 24 años, fue reportado como desaparecido. Tiene una discapacidad cognitiva y como seña particular presenta una cicatriz en el cuello. Al momento de su desaparición vestía una camiseta tipo polo azul con rayas blancas, jean azul y tenis blancos con franjas verdes marca Adidas.

Oslander Granada Pérez, hombre colombiano de 24 años, fue reportado como desaparecido. Tiene una discapacidad cognitiva y como seña particular presenta una cicatriz en el cuello. Al momento de su desaparición vestía una camiseta tipo polo azul con rayas blancas, jean azul y tenis blancos con franjas verdes marca Adidas.

La desaparición ocurrió el 3 de agosto de 2026 en el barrio Antonio Nariño y el sector de Guayabal, en la ciudad de Medellín, Antioquia. Desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que las autoridades y sus familiares solicitan apoyo de la comunidad para obtener información que permita ubicarlo.

Debido a su condición y a las circunstancias de la desaparición, es fundamental que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación la comunique de inmediato a las autoridades competentes. La colaboración ciudadana puede ser determinante para facilitar su pronta localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes