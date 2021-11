¡Fin de una era! Oscar Washington Tabárez, destituido en la selección de Uruguay

Montevideo, 19 nov (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, fue destituido este viernes pocos días después de que la Celeste acumulara su cuarta derrota consecutiva por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 y tras más de quince años al frente del combinado suramericano.

«El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol ha adoptado esta difícil decisión en virtud de las circunstancias presentes, comprometido con el futuro próximo y la obtención de los resultados que todos esperamos», indica un comunicado emitido por el ente rector del balompié local.

Creyente en su método y de oídos sordos a las críticas, Oscar Washington Tabárez marcó una etapa en la selección uruguaya, donde pocas veces se lo vio levantar la voz, y en el fútbol mundial, ya que, tras más de 15 años de trabajo, hasta este viernes era el técnico más longevo en un banquillo nacional.

Líder del proceso que devolvió a la Celeste a lo más alto del fútbol mundial, el entrenador llevó a cabo una labor admirada y elogiada por propios y extraños que ha concluido con el sinsabor de los malos resultados obtenidos en las eliminatorias del Mundial 2022.

Hijo de ‘Chicha’ y Oscar, Tabárez se crio en un barrio en el que jugar al fútbol con sus amigos era una actividad diaria.

Como cada niño uruguayo, recibió una pelota de regalo alguna vez, tal como le contó a Horacio López en el libro «El camino es la recompensa», impreso en 2012.

Coleccionó canicas, trompos y cromos con los que fue conociendo a varios futbolistas.

Durante su etapa como entrenador de la selección, fueron los niños uruguayos los que dejaron de lado los videojuegos y transitaron por la principal avenida de Montevideo acompañados por un mayor en busca de las piezas para llenar el álbum con las imágenes de sus ídolos celestes.

El cuarto puesto obtenido en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América conquistada en 2011 llevaron a que los más chicos cambiaran sus camisetas de equipos europeos por las celestes de Diego Forlán, Luis Suárez o Edinson Cavani.

