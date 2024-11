Tunja (Colombia), 8 feb (EFE).- Óscar Sevilla (Medellín Team) luce el maillot rojo de mejor extranjero del Tour Colombia, una prenda paradójica, pues se trata de un corredor español, manchego, nacido en Ossa de Montiel (Albacete) hace 47 años, pero afincado en el país cafetero hace tanto tiempo que habla con el acento de un colombiano más.

Sevilla, otro caso de longevidad en el ciclismo, sigue dando guerra en el ciclismo, impulsado por su amor a la bicicleta y la ilusión de disfrutar de ella hasta que el cuerpo aguante, incluso sin descartar llegar a los 50 años con un dorsal en su maillot.

El líder del Medellín se encuentra segundo en la general, a 1 segundo del líder, y está dispuesto a cambiar el maillot rojo por el amarillo el próximo domingo en Bogotá.

"No es fácil estar arriba con tanto nivel como hay aquí, y más corriendo en altura. No llevo mucho tiempo aquí en Colombia, pero la altura para mí es un problema, todavía no he terminado de adaptarme, es una dificultad que solo quien corre aquí lo conoce", explica Sevilla antes de la "largada" de la tercera etapa.

Detalla el manchego que "la fatiga es diferente, el dolor de piernas, el ahogo…. pero bueno, creo que la experiencia también me hace saber afrontar, digamos, los momentos de dificultad y tener paciencia".

Sevilla, profesional desde 1998, con un séptimo puesto en el Tour 2001 y un segundo puesto en la Vuelta del mismo año, no descarta pelearse de tú a tú con los grandes favoritos de la general en el Tour Colombia.

"Tengo alguna opción, aunque estamos hablando de que aquí están los mejores del mundo, están los Carapaz, Bernal, Nairo Quintana, que son ganadores de grandes vueltas, corredores muy, muy fuertes en su mejor momento y es difícil realmente ganarlos. No obstante, no me voy a rendir y buscaré mi manera de ponerlos en aprietos".

¿POR QUÉ NO LLEGAR A LOS 50 EN ACTIVO?

Pensando en el futuro, Sevilla no se pone fecha de caducidad a su actividad profesional. No busca récords, solo la forma de seguir disfrutando de la bicicleta.

"Sigo disfrutando día a día, y no me pongo fechas, no quiero retirarme ni obligarme. No busco hazañas, solo sigo porque me siento bien física y mentalmente, con ilusión de cuando empecé, quizá más para aportar que para liderar. Puedo aportar mi experiencia a los más jóvenes", comentó.

El excorredor de Kelme, Phonak y T-Mobile entre otros equipos de máximo nivel, tiene claro que va a ir al día en cuento a sensaciones, pero no descarta llegar a los 50 años en activo.

"Llegar a los 50 años en activo?. Puede ser, por qué no?. Vamos a ver cómo va la temporada, pero pienso que lo que es una pasión no quiero que se convierta en una obligación. Corro por pasión, no corro por obligación, corro porque me apasiona el ciclismo y para mi sigue siendo un placer salir a entrenar y sufrir encima de la bicicleta. Cuando me cueste trabajo levantarme de la cama para ir a entrenar, diré adiós"

VALVERDE ES UN CORREDOR IRREPETIBLE

Sevilla y Alejandro Valverde, excompañeros en Kelme, coincidieron el pasado miércoles en el podio de Santa Rosa de Viterbo. Una foto histórica de dos iconos del ciclismo español.

"Yo creo que Alejandro sintió el "gusanillo" de estar compitiendo, pero está pasándolo bien. Lo que ha hecho como corredor es muY difícil de repetir, ahora tiene que disfrutar de la vida"

Desde su perspectiva a través de sus años en el pelotón, Sevilla se mostró partidario de introducir cambios en el reglamento del ciclismo, como por ejemplo, la posibilidad de hacer cambios.

Lo veo bien porque creo que hay equipos que invierten mucho y que a veces llegan y se les cae el líder el primer día. No veo descabellado que puedan cambiar a ese corredor. Si el ciclismo avanza tecnológicamente, en mercadotecnia e inversiones, por qué no en el reglamento", concretó.

El albaceteño es un auténtico embajador del Medellín ante el mundo, viaja todo el año, pero el verano lo reserva para pasar julio y agosto en Ossa de Montiel, su pueblo, donde se toma sus "tapitas".

