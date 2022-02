Por primera vez en la historia, los Óscar serán presentados por tres mujeres

in

La gala de los Óscar de este año contará con un trío de presentadoras, conformado por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, según varias informaciones publicadas este lunes por la prensa de Hollywood.

La Academia las define como «tres de las mujeres más dinámicas e hilarantes» y esperan que puedan divertir a la audiencia y, sobre todo, atraerla.

Por último, otro de los rumores es que esperan que la ceremonia sea más corta y en tres horas esté resuelta. De hecho, cada una de las presentadoras se encargará de conducir uno de los tres bloques de una hora de duración cada uno, señala Variety.

Las actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serían las encargadas de presentar la edición de los Óscar 2022.

El diario Variety ha sido el primero en avanzar la información, que posteriormente han confirmado otros medios especializados como The Hollywood Reporter y The Wrap, aunque la Academia de Hollywood no ha hecho ninguna declaración al respecto.

