    Óscar Perea, exverdolaga, le da la victoria a Colombia en el debut del Mundial Sub-20
    La Selección Colombia Sub-20 arrancó con pie derecho en el Mundial de la FIFA que se disputa en Chile, tras vencer a Arabia Saudita. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-20 comenzó con pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2025 en Chile, logrando una victoria de 1-0 sobre Arabia Saudita en Talca. El gol de la victoria para el equipo dirigido por César Torres lo anotó Óscar Perea al minuto 63, capitalizando el orden táctico y la solidez defensiva mostrada por el equipo, donde destacaron el arquero Jordan García y la zaga. Con sus primeros tres puntos asegurados, Colombia se prepara para su próximo desafío crucial contra Noruega el jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m., un encuentro clave para buscar la clasificación a la siguiente fase.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina Sub-20 tuvo un inicio triunfal en la Copa Mundial de la FIFA 2025, que se lleva a cabo en Chile.

    El combinado nacional, dirigido por César Torres, superó 1-0 a Arabia Saudita este lunes 29 de septiembre en la ciudad de Talca, sumando sus primeros tres puntos en el certamen.

    El gol de la victoria llegó en el minuto 63 por intermedio de Óscar Perea, un exjugador de Atlético Nacional, quien capitalizó una de las jugadas más claras del compromiso.

    2 Sub 202

     

    El equipo colombiano mostró solidez defensiva y orden táctico. El juego dejó como destacada la seguridad del arquero Jordan García.

    Adicionalmente, el juego permitió la firmeza de la zaga compuesta por Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala.

    En el mediocampo, Luis Landázuri, Kéner González y Jordan Barrera aportaron equilibrio al equipo dirigido por César Torres.

    2 Jordan Barrera Sub 20

    Finalmente, en ataque Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal fueron claves en la generación de opciones.

    Con este resultado, Colombia se prepara ahora para un duelo crucial: enfrentará a Noruega el próximo jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m., buscando asegurar la clasificación a la siguiente fase.

    El siguiente rival de la tricolor también arrancó ganando, tras vencer a la Selección de Nigeria 1-0.

    La alineación titular de Colombia fue con Jordan García (A); Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala.

    Asimismo, Luis Landázuri, Kéner González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal.

    2 Emilio Aristizabal Sub 202

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

