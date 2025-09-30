La Selección Colombia Masculina Sub-20 tuvo un inicio triunfal en la Copa Mundial de la FIFA 2025, que se lleva a cabo en Chile.

El combinado nacional, dirigido por César Torres, superó 1-0 a Arabia Saudita este lunes 29 de septiembre en la ciudad de Talca, sumando sus primeros tres puntos en el certamen.

El gol de la victoria llegó en el minuto 63 por intermedio de Óscar Perea, un exjugador de Atlético Nacional, quien capitalizó una de las jugadas más claras del compromiso.

El equipo colombiano mostró solidez defensiva y orden táctico. El juego dejó como destacada la seguridad del arquero Jordan García.

Adicionalmente, el juego permitió la firmeza de la zaga compuesta por Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala.

En el mediocampo, Luis Landázuri, Kéner González y Jordan Barrera aportaron equilibrio al equipo dirigido por César Torres.

Óscar Perea, exverdolaga, le da la victoria a Colombia en el debut del Mundial Sub-20

Finalmente, en ataque Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal fueron claves en la generación de opciones.

Con este resultado, Colombia se prepara ahora para un duelo crucial: enfrentará a Noruega el próximo jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m., buscando asegurar la clasificación a la siguiente fase.

El siguiente rival de la tricolor también arrancó ganando, tras vencer a la Selección de Nigeria 1-0.

La alineación titular de Colombia fue con Jordan García (A); Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala.

Asimismo, Luis Landázuri, Kéner González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal.

Más noticias de Deporte