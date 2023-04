in

Pese a que el proyecto llegó a su fin y no volvió a ser emitido por la programación nacional, muchas personas recuerdan lo ocurrido entre Óscar Naranjo y Elianis Garrido en la temporada 2012, donde todo se salió de control y terminaron agrediéndose físicamente. Ambos quedaron en el centro de reacciones, siendo blanco de críticas y noticias en aquel año.

Tras once años de lo ocurrido en televisión, Óscar Narajo reapareció en el Canal RCN y habló un poco de su experiencia personal. El artista comentó un poco sobre su presente, sus proyectos y su fe en Dios, asegurando que había transformado su realidad bastante y ya no era la persona que conocieron en Protagonistas de Nuestra Tele.

En una entrevista con Superlike, el exconcursante del proyecto se sinceró sobre su vida actual, reviviendo recuerdos y anécdotas que atravesó con el tiempo. El colombiano afirmó que recibió varias ofertas laborales en la actuación apenas salió del reality, pero su camino era distinto, por lo que se dedicó a predicar la palabra y dejar de lado el sueño de ser actor profesional.

“Salieron muchas oportunidades de trabajar en obras de teatro con gente muy importante, pero siento que cuando Dios cierra una puerta es para abrir otra mejor. Dios me hizo el llamado de predicar su palabra, de contar su testimonio, he sido bendición para muchos jóvenes al hablar del tema de la identidad que es el que me ha tocado fuerte, predicar, enseñar, quién soy yo y para dónde voy”, mencionó en el diálogo con el medio.

No obstante, en este espacio también recibió otra pregunta relacionada con el formato de televisión, enfocada directamente a la mechoneada que se pegó con Elianis Garrido. El artista no dudó en ser claro y hacer una inesperada confesión, señalando que se pidieron perdón en aquel momento y todo quedó sano entre ellos.

“Desde el momento que pasó la mechoneada, recuerdo yo que llegamos al hotel, nos pedimos perdón, no pasó nada, yo entendí que fue un reality, un concurso que estábamos bajo presión y lo que pasó ya pasó”, afirmó ante las cámaras.

De igual manera, el ahora vendedor informal afirmó que la admiraba, la respetaba y le tenía mucho cariño, por lo que esperaba que, si ella veía aquella entrevista, se enterara de los sentimientos genuinos que tenía. Naranjo puntualizó en que todo quedó bien entre ambos, por lo que no existía ningún ‘raye’ personal.

“Ella sabe, si me está viendo ahora, que la admiro mucho, que la respeto, que la quiero”, agregó a su respuesta.

Por último, Superlike indagó en si Óscar Naranjo se daría una nueva oportunidad con un reality, incursionando en otros escenarios. El colombiano se mostró nervioso con la pregunta, señalando que tendría que pensarlo mucho, ya que todo había cambiado en su presente.

“Ay no Dios mío, esa presión es fuerte. Volver a un reality de televisión, tendría que pensarlo dos veces. Cuando uno está ya centrado en lo que quiere, es que ya no me gobierno… yo dejé a un lado el mundo, los medios, para cumplir el sueño de Dios”, indicó.

El exprotagonista afirmó que su vida se había transformado, todo era distinto y sus sueños los había cumplido en el momento que correspondía.

