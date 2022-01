Óscar Iván Zuluaga negociaría con esta guerrilla en caso de llegar a ser presidente

Este 25 de enero se realizó el debate de precandidatos presidenciales Colombia Vota 2022, en el que Óscar Iván Zuluaga afirmó que sí negociaría con el ELN.

En el debate el candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga indicó que estaría dispuesto a entrar en diálogos con el ELN pero “no sobre las bases que se hizo con las Farc”, refiriéndose al Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla en 2016.

Óscar Iván Zuluaga continuó diciendo que no es posible negociar “a partir de un acuerdo de impunidad total”.

Lo anterior está relacionado con las fuertes críticas que ha tenido el partido político al que pertenece con respecto al Acuerdo de Paz con las Farc, en el que se estableció que quienes dejaran las armas no necesariamente enfrentarían un juicio para ir a la cárcel por las actuaciones del grupo guerrillero como actor del conflicto armado.

