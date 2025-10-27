Óscar Felipe Castañeda desapareció en el municipio de Andes

Resumen: Óscar Felipe Castañeda Bermúdez, conocido como “Mosco”, es un hombre de 31 años que desapareció el 24 de octubre de 2025 en la Avenida Medellín, en el municipio de Andes, Antioquia .

En cuanto a sus características físicas, Óscar tiene una contextura delgada y rostro ovalado de piel trigueña. Su cabello es largo, ondulado y rubio, y no presenta calvicie ni particularidades destacables en su rostro. Sus ojos son medianos y de color café, su nariz es recta y su boca grande con labios gruesos.

Respecto a su vello facial, tiene barba larga estilo candado, con densidad despoblada, y bigote mediano también despoblado. Sus orejas tienen lóbulos adheridos.

