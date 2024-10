Oro y récord personal para Natalia Linares en el Grand Prix de Hungría

Resumen: Natalia Linares brilla con oro y récord en Hungría: lista para los Olímpicos de París 2024. La colombiana Natalia Linares, clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, conquistó la medalla de oro en el Grand Prix de Hungría de salto largo con una marca de 6.87 metros, estableciendo a la vez su mejor marca personal y un nuevo récord nacional U23. La hazaña de Linares no fue sencilla. En la primera ronda, sus dos primeros intentos no fueron válidos y el tercero la ubicó en el sexto lugar provisional. Sin embargo, la atleta demostró su resiliencia y en su cuarto intento logró la marca dorada con un salto de 6.87 metros. Este triunfo ratifica el gran momento que atraviesa Linares y la coloca como una firme candidata a brillar en las próximas Olimpiadas. En París 2024, la colombiana debutará el martes 6 de agosto a las 11:15 a.m. (hora francesa) en la ronda de clasificación de salto largo. Cabe destacar que Natalia no fue la única colombiana presente en el Grand Prix de Hungría. Arnovis Dalmero, también clasificado a los Juegos Olímpicos en salto largo masculino, compitió en la misma disciplina. Este certamen forma parte de la preparación de ambos atletas para su participación en París 2024. Dalmero debutará en las Olimpiadas el próximo domingo 4 de agosto a las 11:00 a.m. (hora europea). Sin duda, Natalia Linares y Arnovis Dalmero son dos promesas del atletismo colombiano que prometen dar mucho de qué hablar en los próximos Juegos Olímpicos.