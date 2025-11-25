¡Oro tricolor! Colombia lidera los Juegos Bolivarianos

Resumen: Colombia ha asumido el liderazgo en el medallero de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 al finalizar el segundo día de competencias, acumulando un total de 27 medallas de oro. Este ascenso se debe a destacadas actuaciones en disciplinas clave como levantamiento de pesas, que aportó ocho oros con figuras como Yeison López y Mari Leivis Sánchez; BMX Freestyle, con títulos para Queen Saray Villegas y Luis Rincón; una fructífera jornada de natación con cuatro oros; y oros individuales en esgrima con John Édison Rodríguez y en tiro deportivo con Juana Rueda, y en squash con Laura Tovar, además de sumar medallas en E-Sports y lucha.
Colombia ha tomado la delantera en el medallero de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 luego de un espectacular segundo día de competencias.
Este logro, tras la actividad en disciplinas clave como levantamiento de pesas, BMX Freestyle, natación, squash, tiro deportivo, esgrima, E-Sports y lucha.
Así, la delegación nacional acumula un total de 27 medallas de oro, consolidándose en la cima de las justas bolivarianas.
El levantamiento de pesas fue un pilar fundamental en la escalada al liderato, aportando ocho oros, tres platas y un bronce. Los medallistas olímpicos Yeison López y Mari Leivis Sánchez, junto con Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez, se proclamaron campeones bolivarianos absolutos.
En BMX Freestyle, la jornada también fue destacada: Queen Saray Villegas y Luis Rincón se alzaron con los títulos de campeones, sumando la plata de Sebastián Cuéllar y el bronce de Lizsurley Villegas para cerrar la participación en esta disciplina.
La piscina del Centro Acuático se tiñó de tricolor gracias a una fructífera jornada de natación, que sumó cuatro oros, cinco platas y tres bronces. Los oros fueron para Anthony Rincón, Laura Melo, Jasmin Pistelli, y los dos relevos de $4\times100$ metros combinado.
Por su parte, el esgrimista olímpico John Édison Rodríguez (Río 2016 y París 2024) brilló al conquistar la medalla de oro en la modalidad de espada individual masculina.
La puntería colombiana se hizo sentir en tiro deportivo, donde Juana Rueda revalidó su título bolivariano en pistola de aire. En el squash, Laura Tovar consiguió el oro en individuales, mientras que Lucía Bautista y Ronald Palomino obtuvieron platas.
Los E-Sports se despidieron de los Juegos con una medalla de plata en Dota2 (con el equipo compuesto por Andrés Robayo, Juan David Sandoval, Nicolás Aldana, Leonardo Arturo Sáenz y Juan David Quintero) y un bronce en eFootball de la mano de Ángel Felipe García.
En la lucha, Colombia sumó tres bronces gracias a Andrea González (57 kg.), Katherine Rentería (62 kg.) y Tatiana Rentería (76 kg.), elevando el total de la disciplina a seis medallas (un oro, dos platas y tres bronces).
Mientras tanto, en arquería, varios atletas como Jorge Enríquez, Santiago Arcila, Isabella Forero y María Sepúlveda (recurvo), junto a Daniel Muñoz, Pablo Gómez, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez (compuesto), avanzaron a semifinales.
Finalmente, en vela, Simón Gómez se ubica parcialmente en el segundo lugar en sunfish y Andrey Quintero es tercero en Ilca 7 tras las primeras regatas.
Ciclismo – BMX Freestyle
Queen Saray Villegas – Park Mujeres
Luis Rincón – Park Hombres
Juana Rueda – Pistola de Aire 10 m (Individual Femenina)
Yeison López – 88 kg Masculino, Arranque
Yenny Sinisterra – 63 kg Femenino, Arranque
Julieth Rodríguez – 69 kg Femenino, Arranque
Yeison López – 88 kg Masculino, Envión (RP)
Yenny Sinisterra – 63 kg Femenino, Envión
Julieth Rodríguez – 69 kg Femenino, Envión
Mari Leivis Sánchez – 77 kg Femenino, Arranque
Mari Leivis Sánchez – 77 kg Femenino, Envión
John Rodríguez – Espada Individual Masculina
Laura Melo – 400 m Combinado Femenino
Jasmin Pistelli – 100 m Espalda Femenino
Anthony Rincón – 100 m Espalda Masculino (RJB)
Colombia – Relevo 4×100 Combinado Femenino
Colombia – Relevo 4×100 Combinado Masculino
Laura Viviana Tovar – Individual Femenino
Ciclismo – BMX Freestyle
Sebastián Cuéllar – Park Hombres
Juan Camilo Martínez – 79 kg Masculino, Arranque
Juan Camilo Martínez – 79 kg Masculino, Envión
Luis Miguel Quiñones – 94 kg Masculino, Envión
Tiffany Murillo – 200 m Libre Femenino
Sebastián Camacho – 200 m Libre Masculino
Lucía Bautista – Individual Femenino
Ronald Palomino – Individual Masculino
Colombia – Dota 2 Equipos Masculinos
Ciclismo – BMX Freestyle
Lizsurley Villegas – Park Mujeres
Colombia – Rifle de Aire 10 m Equipos (1831)
Luis Miguel Quiñones – 94 kg Masculino, Arranque
Mariana Cabezas – 400 m Combinado Femenino
Santiago Arteaga – 200 m Libre Masculino
Frank Solano – 50 m Mariposa Masculino
Katherine Rentería – 62 kg
Tatiana Rentería – 76 kg
Andrea González – 57 kg
Ángel Felipe García – E-Football Individual Masculino
