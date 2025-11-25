Minuto30
  • ¡Oro tricolor! Colombia lidera los Juegos Bolivarianos

    ¡Oro tricolor! Colombia lidera los Juegos Bolivarianos
    Colombia lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025 con 27 oros tras un día estelar en pesas y natación. Foto: Cortesía
    Resumen: Colombia ha asumido el liderazgo en el medallero de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 al finalizar el segundo día de competencias, acumulando un total de 27 medallas de oro. Este ascenso se debe a destacadas actuaciones en disciplinas clave como levantamiento de pesas, que aportó ocho oros con figuras como Yeison López y Mari Leivis Sánchez; BMX Freestyle, con títulos para Queen Saray Villegas y Luis Rincón; una fructífera jornada de natación con cuatro oros; y oros individuales en esgrima con John Édison Rodríguez y en tiro deportivo con Juana Rueda, y en squash con Laura Tovar, además de sumar medallas en E-Sports y lucha.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Colombia ha tomado la delantera en el medallero de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 luego de un espectacular segundo día de competencias.

    Este logro, tras la actividad en disciplinas clave como levantamiento de pesas, BMX Freestyle, natación, squash, tiro deportivo, esgrima, E-Sports y lucha.

    Así, la delegación nacional acumula un total de 27 medallas de oro, consolidándose en la cima de las justas bolivarianas.

    El levantamiento de pesas fue un pilar fundamental en la escalada al liderato, aportando ocho oros, tres platas y un bronce. Los medallistas olímpicos Yeison López y Mari Leivis Sánchez, junto con Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez, se proclamaron campeones bolivarianos absolutos.

    En BMX Freestyle, la jornada también fue destacada: Queen Saray Villegas y Luis Rincón se alzaron con los títulos de campeones, sumando la plata de Sebastián Cuéllar y el bronce de Lizsurley Villegas para cerrar la participación en esta disciplina.

    La piscina del Centro Acuático se tiñó de tricolor gracias a una fructífera jornada de natación, que sumó cuatro oros, cinco platas y tres bronces. Los oros fueron para Anthony Rincón, Laura Melo, Jasmin Pistelli, y los dos relevos de $4\times100$ metros combinado.

    Por su parte, el esgrimista olímpico John Édison Rodríguez (Río 2016 y París 2024) brilló al conquistar la medalla de oro en la modalidad de espada individual masculina.

    La puntería colombiana se hizo sentir en tiro deportivo, donde Juana Rueda revalidó su título bolivariano en pistola de aire. En el squash, Laura Tovar consiguió el oro en individuales, mientras que Lucía Bautista y Ronald Palomino obtuvieron platas.

    Los E-Sports se despidieron de los Juegos con una medalla de plata en Dota2 (con el equipo compuesto por Andrés Robayo, Juan David Sandoval, Nicolás Aldana, Leonardo Arturo Sáenz y Juan David Quintero) y un bronce en eFootball de la mano de Ángel Felipe García.

    En la lucha, Colombia sumó tres bronces gracias a Andrea González (57 kg.), Katherine Rentería (62 kg.) y Tatiana Rentería (76 kg.), elevando el total de la disciplina a seis medallas (un oro, dos platas y tres bronces).

    Mientras tanto, en arquería, varios atletas como Jorge Enríquez, Santiago Arcila, Isabella Forero y María Sepúlveda (recurvo), junto a Daniel Muñoz, Pablo Gómez, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez (compuesto), avanzaron a semifinales.

    Finalmente, en vela, Simón Gómez se ubica parcialmente en el segundo lugar en sunfish y Andrey Quintero es tercero en Ilca 7 tras las primeras regatas.

    Medallas de Colombia – Lunes 24 de noviembre

    Oros

    Ciclismo – BMX Freestyle
    Queen Saray Villegas – Park Mujeres
    Luis Rincón – Park Hombres

    Tiro Deportivo

    Juana Rueda – Pistola de Aire 10 m (Individual Femenina)

    Levantamiento de Pesas

    Yeison López – 88 kg Masculino, Arranque
    Yenny Sinisterra – 63 kg Femenino, Arranque
    Julieth Rodríguez – 69 kg Femenino, Arranque
    Yeison López – 88 kg Masculino, Envión (RP)
    Yenny Sinisterra – 63 kg Femenino, Envión
    Julieth Rodríguez – 69 kg Femenino, Envión
    Mari Leivis Sánchez – 77 kg Femenino, Arranque
    Mari Leivis Sánchez – 77 kg Femenino, Envión

    Esgrima

    John Rodríguez – Espada Individual Masculina

    Natación – Carreras

    Laura Melo – 400 m Combinado Femenino
    Jasmin Pistelli – 100 m Espalda Femenino
    Anthony Rincón – 100 m Espalda Masculino (RJB)
    Colombia – Relevo 4×100 Combinado Femenino
    Colombia – Relevo 4×100 Combinado Masculino

    Squash

    Laura Viviana Tovar – Individual Femenino

    Platas

    Ciclismo – BMX Freestyle
    Sebastián Cuéllar – Park Hombres

    Levantamiento de Pesas

    Juan Camilo Martínez – 79 kg Masculino, Arranque
    Juan Camilo Martínez – 79 kg Masculino, Envión
    Luis Miguel Quiñones – 94 kg Masculino, Envión

    Natación – Carreras

    Tiffany Murillo – 200 m Libre Femenino
    Sebastián Camacho – 200 m Libre Masculino

    Squash

    Lucía Bautista – Individual Femenino
    Ronald Palomino – Individual Masculino

    E-sports

    Colombia – Dota 2 Equipos Masculinos

    Bronces

    Ciclismo – BMX Freestyle
    Lizsurley Villegas – Park Mujeres

    Tiro Deportivo

    Colombia – Rifle de Aire 10 m Equipos (1831)

    Levantamiento de Pesas

    Luis Miguel Quiñones – 94 kg Masculino, Arranque

    Natación – Carreras

    Mariana Cabezas – 400 m Combinado Femenino
    Santiago Arteaga – 200 m Libre Masculino
    Frank Solano – 50 m Mariposa Masculino

    Lucha – Libre Femenina

    Katherine Rentería – 62 kg
    Tatiana Rentería – 76 kg
    Andrea González – 57 kg

    E-sports

    Ángel Felipe García – E-Football Individual Masculino

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

