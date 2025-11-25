Colombia ha tomado la delantera en el medallero de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 luego de un espectacular segundo día de competencias.

Este logro, tras la actividad en disciplinas clave como levantamiento de pesas, BMX Freestyle, natación, squash, tiro deportivo, esgrima, E-Sports y lucha.

Así, la delegación nacional acumula un total de 27 medallas de oro, consolidándose en la cima de las justas bolivarianas.

El levantamiento de pesas fue un pilar fundamental en la escalada al liderato, aportando ocho oros, tres platas y un bronce. Los medallistas olímpicos Yeison López y Mari Leivis Sánchez, junto con Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez, se proclamaron campeones bolivarianos absolutos.

En BMX Freestyle, la jornada también fue destacada: Queen Saray Villegas y Luis Rincón se alzaron con los títulos de campeones, sumando la plata de Sebastián Cuéllar y el bronce de Lizsurley Villegas para cerrar la participación en esta disciplina.

La piscina del Centro Acuático se tiñó de tricolor gracias a una fructífera jornada de natación, que sumó cuatro oros, cinco platas y tres bronces. Los oros fueron para Anthony Rincón, Laura Melo, Jasmin Pistelli, y los dos relevos de $4\times100$ metros combinado.

Por su parte, el esgrimista olímpico John Édison Rodríguez (Río 2016 y París 2024) brilló al conquistar la medalla de oro en la modalidad de espada individual masculina.

¡Oro tricolor! Colombia lidera los Juegos Bolivarianos

La puntería colombiana se hizo sentir en tiro deportivo, donde Juana Rueda revalidó su título bolivariano en pistola de aire. En el squash, Laura Tovar consiguió el oro en individuales, mientras que Lucía Bautista y Ronald Palomino obtuvieron platas.

Los E-Sports se despidieron de los Juegos con una medalla de plata en Dota2 (con el equipo compuesto por Andrés Robayo, Juan David Sandoval, Nicolás Aldana, Leonardo Arturo Sáenz y Juan David Quintero) y un bronce en eFootball de la mano de Ángel Felipe García.

En la lucha, Colombia sumó tres bronces gracias a Andrea González (57 kg.), Katherine Rentería (62 kg.) y Tatiana Rentería (76 kg.), elevando el total de la disciplina a seis medallas (un oro, dos platas y tres bronces).

Mientras tanto, en arquería, varios atletas como Jorge Enríquez, Santiago Arcila, Isabella Forero y María Sepúlveda (recurvo), junto a Daniel Muñoz, Pablo Gómez, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez (compuesto), avanzaron a semifinales.

Finalmente, en vela, Simón Gómez se ubica parcialmente en el segundo lugar en sunfish y Andrey Quintero es tercero en Ilca 7 tras las primeras regatas.

Medallas de Colombia – Lunes 24 de noviembre

Oros

Ciclismo – BMX Freestyle

Queen Saray Villegas – Park Mujeres

Luis Rincón – Park Hombres

Tiro Deportivo

Juana Rueda – Pistola de Aire 10 m (Individual Femenina)

Levantamiento de Pesas

Yeison López – 88 kg Masculino, Arranque

Yenny Sinisterra – 63 kg Femenino, Arranque

Julieth Rodríguez – 69 kg Femenino, Arranque

Yeison López – 88 kg Masculino, Envión (RP)

Yenny Sinisterra – 63 kg Femenino, Envión

Julieth Rodríguez – 69 kg Femenino, Envión

Mari Leivis Sánchez – 77 kg Femenino, Arranque

Mari Leivis Sánchez – 77 kg Femenino, Envión

Esgrima

John Rodríguez – Espada Individual Masculina

Natación – Carreras

Laura Melo – 400 m Combinado Femenino

Jasmin Pistelli – 100 m Espalda Femenino

Anthony Rincón – 100 m Espalda Masculino (RJB)

Colombia – Relevo 4×100 Combinado Femenino

Colombia – Relevo 4×100 Combinado Masculino

Squash

Laura Viviana Tovar – Individual Femenino

Platas

Ciclismo – BMX Freestyle

Sebastián Cuéllar – Park Hombres

Levantamiento de Pesas

Juan Camilo Martínez – 79 kg Masculino, Arranque

Juan Camilo Martínez – 79 kg Masculino, Envión

Luis Miguel Quiñones – 94 kg Masculino, Envión

Natación – Carreras

Tiffany Murillo – 200 m Libre Femenino

Sebastián Camacho – 200 m Libre Masculino

Squash

Lucía Bautista – Individual Femenino

Ronald Palomino – Individual Masculino

E-sports

Colombia – Dota 2 Equipos Masculinos

Bronces

Ciclismo – BMX Freestyle

Lizsurley Villegas – Park Mujeres

Tiro Deportivo

Colombia – Rifle de Aire 10 m Equipos (1831)

Levantamiento de Pesas

Luis Miguel Quiñones – 94 kg Masculino, Arranque

Natación – Carreras

Mariana Cabezas – 400 m Combinado Femenino

Santiago Arteaga – 200 m Libre Masculino

Frank Solano – 50 m Mariposa Masculino

Lucha – Libre Femenina

Katherine Rentería – 62 kg

Tatiana Rentería – 76 kg

Andrea González – 57 kg

E-sports

Ángel Felipe García – E-Football Individual Masculino

