    ¡Oro Panamericano para Colombia! Ruby Dayanna Segura se corona en los 5.000 metros Marcha
    Colombia brilló en el Panamericano de Atletismo: Ruby Dayanna Segura ganó oro en 5.000m marcha y sumó seis medallas. Foto: Tomada de COC
    Resumen: El atletismo colombiano tuvo un exitoso inicio en el XXII Campeonato Panamericano de Atletismo en Bogotá, con un total de seis medallas, destacando el oro de Ruby Dayanna Segura en la prueba de 5.000 metros marcha con un tiempo de 23:40.16. Además de esta presea dorada, el país sumó dos platas y tres bronces, gracias a las actuaciones de atletas como Andrés Melquizo y Jhonnier Rondón en lanzamiento, la doble presencia en el podio de salto con pértiga con Andrés Torres y Agustín Roldán, y el bronce de Juan Pablo Rojas en los 5.000 metros marcha masculinos, augurando una prometedora continuación del campeonato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El atletismo colombiano arrancó con pie derecho el XXII Campeonato Panamericano de Atletismo que se celebra en el estadio El Salitre de Bogotá, destacando la impresionante actuación de la marchista Ruby Dayanna Segura.

    La compatriota se alzó con la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros marcha con un tiempo de 23:40.16.

    La jornada inaugural, que inició a las 8:00 a. m. con la prueba de marcha femenina, vio a Segura repetir su triunfo obtenido en el Panamericano de Anapoima, dominando la competencia.

    Dejó atrás a Estrella Rojas (Perú) y Katherin Barreto (Ecuador), quienes la escoltaron en el podio.

    Colombia tuvo una jornada de ensueño, sumando un total de seis preseas: el oro de Segura, dos platas y tres bronces.

    Por su parte el colombiano Andrés Melquizo se colgó la medalla de plata con un lanzamiento de 64.28 metros.

    El oro fue para el chileno Nicolás Vergara (67.26 m.), mientras que otro atleta nacional, Jhonnier Rondón, completó el podio con el bronce (62.46 m.).

    Salto con Pértiga: El podio tuvo doble presencia tricolor, con Andrés Torres ganando la plata (4.70 m.) y Agustín Roldán llevándose el bronce (4.20 m.).

    El venezolano Riverson Montes de Oca se llevó el título panamericano con una marca de 5.20 m.

    En los 5.000 metros marcha masculino, el colombiano Juan Pablo Rojas también subió al podio, adjudicándose la medalla de bronce con un registro de 21:32.70.

    La prueba fue liderada por el ecuatoriano Iván Darío Oña (20:42.31) y el peruano José Ccoscco Sueldo (21:09.65).

    El Campeonato Panamericano continuará durante la tarde de este viernes con una intensa programación que incluye 13 finales en diversas modalidades, tanto de pista como de campo.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

