¡Es oro! Juliana Girón vuela y conquista la plataforma para sumar 41 medallas a Colombia en Río

La delegación colombiana continúa cosechando éxitos en el Sudamericano de Deportes Acuáticos que se celebra en Río de Janeiro, alcanzando un total de 41 medallas en el certamen.

El más reciente triunfo lo protagonizó Juliana Girón en la disciplina de clavados, al sumar una presea de oro para el país durante la jornada de este jueves 2 de octubre.

Juliana Girón se adjudicó la única medalla nacional del día tras dominar la competencia del Grupo A de la plataforma femenina.

La clavadista colombiana obtuvo un impresionante puntaje de 347.20, superando con amplia ventaja a las representantes de Brasil y Venezuela, quienes se quedaron con la plata y el bronce con registros de 278.20 y 245.15, respectivamente.

En el inicio de las competencias de aguas abiertas, los colombianos Sara González y Jairo Josué Moreno enfrentaron la exigente prueba de 7.5 kilómetros, ocupando ambos la décima posición con tiempos de 1:33:15 y 1:25:57, respectivamente.

Por otro lado, el equipo masculino de polo acuático cerró la primera fase del certamen con un resultado adverso de 5 – 28 ante Brasil.

Pese al marcador, el conjunto colombiano se prepara ya para disputar las semifinales.

La participación colombiana sigue activa este viernes 3 de octubre, con varias figuras nacionales en acción.

En clavados, trampolín 3 metros, estarán en competencia Luciana Pinedo y María Ángel Giraldo.

Por su parte en clavados trampolín 1 metro, estará Nicolás Londoño; en clavados trampolín 3 metros sincronizado estarán en acción Luciana Pinedo y María Ángel Giraldo.

Finalmente en aguas abiertas, 5 kilómetros, Kevin Santiago Sandoval y Érika Tatiana Naranjo, también competirá.

