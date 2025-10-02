La delegación colombiana sumó cuatro medallas más en el Sudamericano de Deportes Acuáticos que se celebra en Río de Janeiro, elevando el total de preseas del país a 39 en el certamen.

Los clavados fueron la gran fuente de triunfos en la jornada de este miércoles, con tres oros y un bronce.

Los clavadistas Luciana Pinedo, Juliana Girón y Miguel Tovar se alzaron con el oro en sus respectivas categorías, mientras que María Giraldo obtuvo una presea de bronce.

Luciana Pinedo consiguió el quinto oro para la delegación nacional de clavados al dominar la plataforma femenina infantil (Grupo C) con un registro de 247.30 puntos.

Su compatriota, María Giraldo, completó la alegría en esta prueba al llevarse el bronce con una puntuación de 222.65 unidades.

La racha ganadora continuó con Juliana Girón en el trampolín 3 metros femenino (Grupo A), quien se adjudicó el primer lugar con un total de 342.35.

Dejó atrás a las brasileñas Ketlen Calanzas (322.95) y Bruna Ravelli (260.95), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

¡Oro puro en Río! Colombia alcanza 39 medallas con un triplete de Oro en Clavados!

El tercer oro del día fue para Miguel Tovar, quien se coronó campeón del trampolín 1 metro (Grupo A) con un registro de 376.30.

Estuvo acompañado en el podio por los clavadistas locales Gabriel Perdigão (342.75) y Víctor Molin (338.15).

Hasta el momento, Colombia registra ocho preseas en la modalidad de clavados, de las cuales siete son de oro y una de bronce.

En la actividad del polo acuático, el seleccionado femenino de Colombia logró su primera victoria en el torneo al superar 19 – 5 a Chile.

Por otro lado, el equipo masculino sufrió una derrota en su tercer encuentro, cayendo 9 – 13 ante Argentina.

A pesar de los resultados, ambos conjuntos disputarán las semifinales del Sudamericano.

La agenda colombiana para este jueves 2 de octubre incluye la participación de Juliana Girón en la plataforma femenina (Grupo A) de clavados y el enfrentamiento del equipo masculino de polo acuático contra Brasil.

Adicionalmente, la última modalidad del certamen hará su debut este jueves: las aguas abiertas. Colombia estará representada por Sara González y Jairo Moreno en la prueba de los 7.5 kilómetros. Las semifinales de polo acuático están pactadas para el viernes.

