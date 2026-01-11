Orlando Serna Villa de Caicedo Antioquia, se encuentra en la Morgue de Medellín

Resumen: Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones del barrio Caribe para reclamar el cuerpo de Orlando Serna
En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
encuentra el cuerpo de Orlando Serna Villa de 60 años de edad, fecha de nacimiento 12 de marzo de 1965 en Caicedo
Antioquia.
Ingresó el 06 de enero de 2026 a la sede de Medellín.
Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.
