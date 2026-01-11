Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones del barrio Caribe para reclamar el cuerpo de Orlando Serna

Orlando Serna Villa de Caicedo Antioquia, se encuentra en la Morgue de Medellín

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se

encuentra el cuerpo de Orlando Serna Villa de 60 años de edad, fecha de nacimiento 12 de marzo de 1965 en Caicedo

Antioquia.

Ingresó el 06 de enero de 2026 a la sede de Medellín.

Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.