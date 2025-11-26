Resumen: Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín

¡Oriunda de Venecia! María Monica Agudelo está en la morgue de Medellín

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se

encuentra el cuerpo de María Mónica Agudelo de 50 años de edad, fecha de nacimiento 24 de septiembre de 1975 en

Venecia Antioquia.

Ingresó el 22 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.