Orgullosos están en Rionegro de Emanuel, es el nuevo campeón mundial de Tenis de Mesa en Eslovenia

Con tan solo 11 años de edad, Emanuel Otálvaro, se convierte no solo en el orgullo de Rionegro sino de todo un país al ser el campeón mundial de Tenis de Mesa en Eslovenia.

Emanuel, ha entrenado Tenis de Mesa desde los 5 años de edad, a los 8 años logró ser el campeón suramericano de este deporte y momentos después en el campeón latinoamericano y hoy le entrega esta nueva gloria al país.

Sobre este acontecimiento, Yolanda García, la madre emocionada del niño, contó, «estoy súper orgullosa, muy orgullosa. Este triunfo se lo agradezco a todos, empezando desde mi vereda Cuchillas de San José, a los compañeros de trabajo de mi esposo, a mis compañeros profesores del municipio de Rionegro y de otros municipios, a todos los papás de los deportistas de Tenis de Mesa de diferentes departamentos. A todos los que en el país colocaron el granito de arena para que el niño pudiera viajar».

Otro de los que se llenó de orgullo y felicidad fue el alcalde Rodrigo Hernández, en sus redes sociales escribió, «nuestros deportistas Rionegreros nos siguen llenando de gloria y buenas noticias. Nuestro tenimesista Emanuel quedó campeón del Circuito Mundial de Tenis de Mesa, categoría Sub11, en Eslovenia. ¡Que orgullo, Gracias Emanuel!».

Son dos campeones en la casa

Emanuel siguió los pasos de su hermano Alex, quien hoy tiene 16 años de edad y en sus manos reposan tambien los trofeos del campeonato suramericano y latinoamericano de Tenis de Mesa. Los dos son el orgullo de la familia.



La madre de Emanuel tuvo que vender boletas para apoyarlo

En diálogo con Minuto30, doña Yolanda, contó que la felicidad que siente hoy la comparte con sus vecinos y cercanos quienes le aportaron dinero comprando un bono solidario para poder recolectar los fondos y enviar a su hijo a competir en Eslovenia.

Ella manifestó, «la verdad es que si necesito que alguien me colabore, no tengo patrocinio de nadie por ejemplo vea, me tocó hacer la rifa de esas boletas para poder mandar el niño allá».

Aseguró que para cubrir los gastos de sus hijos no es la primera vez que recurre a la venta de boletas.



