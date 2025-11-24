Orgullosos de ser paisas

Ser paisa no es solo haber nacido entre las montañas:

es llevar en la sangre una manera de vivir, una forma de sentir y un estilo de caminar por la vida con la frente en alto.

Hoy lo recordé en el Metro de Medellín.

Mientras las puertas se abrían, un joven —sin pensarlo dos veces— cedió el puesto a una abuela de cabello cano.

Apenas segundos después, otra chica, con un bebé en brazos, recibió el mismo gesto.

Respeto, empatía, educación… cultura metro.

Eso que no se explica: se vive.

Luego miré por la ventana.

Calles limpias, no porque la ciudad sea perfecta, sino porque hay manos invisibles —los escobitas de Emvarias— que madrugan antes que el sol, para que Medellín siempre tenga buena cara.

Y porque el paisa, si ve un papel en el piso, lo levanta; si ve un problema, propone; si se cae, se levanta; si emprende, no se rinde.

En los barrios, la gente se saluda.

El vecino apoya el negocio del otro, compra en la tienda de la esquina y celebra cuando a alguien le va bien.

Aquí nadie se alegra de la envidia… se celebra la berraquera.

Y cuando la pelota rueda, ya sea con el Atlético Nacional o con el DIM,

se une algo que ningún rincón del mundo entiende:

dos colores, una sola pasión por la tierra.

Porque el fútbol aquí no divide —hace parte del ADN paisa—, del orgullo de lo nuestro.

Ser paisa es herencia arriera.

Es cargar el alma de verracos, con manos que construyen, sueños que insisten y corazones que jamás se rinden.

Es hablar fuerte, trabajar duro, amar lo propio y nunca negar de dónde venimos.

Por todo eso —por nuestra cultura metro, por nuestra educación social, por la empatía, por el emprendedor que lucha y no se cansa, por la familia, por el amor a Medellín.

hoy más que nunca digo con el pecho inflado:

¡ORGULLOSO DE SER PAISA!