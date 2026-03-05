¡Orgullo Tricolor! Camila Osorio da el golpe en Indian Wells y elimina a la ex Top 10 Sloane Stephens

Resumen: La raqueta número uno de Colombia, Camila Osorio demostró que su tenis está en un nivel de élite, logrando avanzar a la segunda ronda del certamen californiano y dejando en el camino a una de las favoritas del público local. Una victoria con sello de autoridad

Minuto30.com .- La raqueta número uno de Colombia, Camila Osorio, firmó este miércoles una de sus victorias más brillantes en lo que va de la temporada 2026. En su debut en el cuadro principal del WTA 1000 de Indian Wells, la cucuteña dio una exhibición de tenis y carácter al derrotar de forma contundente a la estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open en 2017 y ex número 3 del mundo.

Con parciales de 6-4 y 6-1, Osorio demostró que su tenis está en un nivel de élite, logrando avanzar a la segunda ronda del certamen californiano y dejando en el camino a una de las favoritas del público local.

Una victoria con sello de autoridad

El partido comenzó con una batalla táctica desde el fondo de la cancha. En el primer set, Stephens intentó imponer su potencia, pero se encontró con una Camila Osorio incansable, que devolvió cada bola y obligó a la norteamericana a cometer errores no forzados. Tras cerrar el primer parcial por 6-4, la colombiana soltó el brazo y no dio tregua.

En el segundo set, la superioridad de la cafetera fue absoluta. Con un juego variado, alternando drop shots y tiros profundos, Osorio desarticuló por completo la defensa de Stephens, sellando el partido con un aplastante 6-1 en poco más de una hora de juego.

El próximo reto: Un choque de generaciones ante Iva Jovic

La alegría por el paso a segunda ronda viene acompañada de un desafío mayúsculo. Camila ahora deberá enfrentar a la nueva sensación del tenis estadounidense; Iva Jovic de apenas 18 años, ya ocupa la posición 18° del ranking mundial WTA.

Viene de ser la gran revelación del Australian Open 2026, donde alcanzó los cuartos de final, confirmando que es una de las jugadoras más peligrosas del circuito en canchas rápidas.

Será un partido de contrastes entre la experiencia y garra de Osorio frente a la juventud y potencia de Jovic.

Camino al Top 50

Este triunfo en Indian Wells le otorga a Camila puntos vitales en el ranking. Tras un inicio de año sólido, la colombiana busca consolidarse nuevamente entre las 50 mejores del mundo, y actuaciones como la de hoy ante una ex Top 10 confirman que tiene el nivel para pelear de tú a tú con las grandes referentes del circuito.