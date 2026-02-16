¡Orgullo total! El alcalde Federico Gutiérrez anunció un gran paso para convertir el Atanasio en uno de los mejores del mundo

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín radicó formalmente la solicitud de licencia de construcción para la modernización integral del estadio Atanasio Girardot, un proyecto 100% público que contempla una inversión superior a los $752.000 millones. Esta transformación técnica y arquitectónica busca ampliar la capacidad a cerca de 60.000 espectadores, renovar la fachada, instalar una nueva cubierta metálica y dotar al escenario con tecnología de vanguardia en seguridad, iluminación y sonido. Tras completar los estudios preliminares y de vulnerabilidad estructural, el cronograma oficial prevé la publicación de prepliegos en abril, la licitación en mayo y el inicio de las obras físicas para finales de julio de 2026.

La Alcaldía de Medellín, bajo el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, dio un paso decisivo para la transformación del escenario deportivo más importante de la ciudad.

El mandatario confirmó que fue al radicar ante la Curaduría Urbana los estudios técnicos y el anteproyecto arquitectónico necesarios para obtener la licencia de construcción.

Este trámite, indispensable para proyectos que implican ampliaciones y modificaciones según la normativa vigente, incluye la entrega de diseños estructurales, estudios de suelos, topografía y planes de seguridad humana.

El mandatario local enfatizó que el objetivo es entregar un estadio 100% público, equipado con tecnología de vanguardia y uno de los mejores campos de juego del mundo.

El proyecto de modernización contempla una inversión superior a los $752.000 millones y una intervención masiva que abarca más de 32.000 metros cuadrados tanto del escenario como del espacio público circundante.

Entre las mejoras más significativas se encuentra el aumento de la capacidad de espectadores, que pasará de 45.200 a cerca de 60.000 personas.

Además, la obra incluye una renovación total de la fachada, la instalación de una nueva cubierta metálica para proteger a los asistentes, nueva silletería, mejores rampas de accesibilidad y un incremento del 33% en las unidades sanitarias.

En cuanto a la ingeniería de la obra, la nueva estructura del estadio estará soportada por 54 pórticos de hasta 50 metros de altura, con cimentaciones profundas que garantizan la estabilidad del terreno.

Paralelamente a la infraestructura física, el distrito avanza en consultorías tecnológicas para mejorar la seguridad a través de nuevos sistemas de cámaras, ingresos controlados y un Puesto de Mando Unificado modernizado, además de renovaciones en iluminación y sonido.

El cronograma establecido por la administración distrital apunta a un proceso de contratación transparente a través de la plataforma Secop II.

Se espera que los prepliegos se presenten en abril, permitiendo abrir la licitación en mayo y realizar la adjudicación en junio.

Si los plazos se cumplen según lo previsto, la ejecución de las obras comenzaría a finales de julio de 2026.

Hasta el momento, el proceso ha contado con la participación de diversos actores sociales y deportivos, incluyendo a representantes de los clubes Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín.

