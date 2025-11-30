Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Orgullo paisa! El Metro de Medellín conmemora 30 años como Símbolo de Progreso

    El alcalde Federico Gutierrez señaló que el Metro ha crecido a lo largo y ancho de la ciudad, “beneficiando a la gente y representando progreso”.

    Publicado por: SoloDuque

    El Metro de Medellín inicio con la línea A entre Niquía y Poblado, desde hace 30 años ha crecido su servicio a metrocables, metroplus, Tranvía y la Línea B
    ¡Orgullo paisa! El Metro de Medellín conmemora 30 años como Símbolo de Progreso

    Resumen: El Metro de Medellín conmemora sus 30 años de operación comercial marcando un hito en la historia del transporte en el país al ser el primer sistema de transporte masivo en Colombia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Metro de Medellín conmemora sus 30 años de operación comercial marcando un hito en la historia del transporte en el país al ser el primer sistema de transporte masivo en Colombia.

    La operación inaugural se remonta al 30 de noviembre de 1995, con la apertura del tramo inicial de la Línea A que conectó inicialmente las estaciones Niquía y Poblado, extendiéndose posteriormente hasta Itagüí y Luego hasta la Estrella.

    La megaobra, cuya construcción se prolongó por doce años antes de su inauguración oficial, ha transformado el Valle de Aburrá.

    El metro nunca ha dejado “colgados a los paisas”; hasta en época de panemia mantuvo sus viajes. Foto Archivo Minuto30

    Homenajes al Metro de Medellín

    Las instituciones locales han destacado la importancia de esta megaobra; el alcalde Federico Gutierrez señaló que el Metro ha crecido a lo largo y ancho de la ciudad, “beneficiando a la gente y representando progreso”.

    El Área Metropolitana del Valle de Aburrá se sumó a la celebración, destacando que hace tres décadas el Metro comenzó un viaje que no solo ha movido trenes, sino también “esperanzas y oportunidades”.

    La propia cuenta del Metro resaltó que ha sido un “camino donde el amor y la vida han ido a toda marcha”, invitando a los viajeros a compartir sus recuerdos más preciados bajo la etiqueta #30AñosALoMetro.

    Desde su apertura oficial, el Metro hatransformando la movilidad y el urbanismo del Valle de Aburrá.

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.