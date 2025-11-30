El Metro de Medellín inicio con la línea A entre Niquía y Poblado, desde hace 30 años ha crecido su servicio a metrocables, metroplus, Tranvía y la Línea B

¡Orgullo paisa! El Metro de Medellín conmemora 30 años como Símbolo de Progreso

Minuto30.com .- El Metro de Medellín conmemora sus 30 años de operación comercial marcando un hito en la historia del transporte en el país al ser el primer sistema de transporte masivo en Colombia.

La operación inaugural se remonta al 30 de noviembre de 1995, con la apertura del tramo inicial de la Línea A que conectó inicialmente las estaciones Niquía y Poblado, extendiéndose posteriormente hasta Itagüí y Luego hasta la Estrella.

La megaobra, cuya construcción se prolongó por doce años antes de su inauguración oficial, ha transformado el Valle de Aburrá.

Homenajes al Metro de Medellín

Las instituciones locales han destacado la importancia de esta megaobra; el alcalde Federico Gutierrez señaló que el Metro ha crecido a lo largo y ancho de la ciudad, “beneficiando a la gente y representando progreso”.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá se sumó a la celebración, destacando que hace tres décadas el Metro comenzó un viaje que no solo ha movido trenes, sino también “esperanzas y oportunidades”.

La propia cuenta del Metro resaltó que ha sido un “camino donde el amor y la vida han ido a toda marcha”, invitando a los viajeros a compartir sus recuerdos más preciados bajo la etiqueta #30AñosALoMetro.

Desde su apertura oficial, el Metro hatransformando la movilidad y el urbanismo del Valle de Aburrá.

